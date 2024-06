Newcastle wzmacnia defensywę

Newcastle United po pełnym perturbacji sezonie, gdzie łączyło Premier League z Ligą Mistrzów wzmacnia się w formacji defensywnej. Właśnie uzgodniło warunki kontraktu z dwoma piłkarzami. Mowa o Lloydzie Kelly’m z Bournemouth oraz z bramkarzu Burnley Jamesie Traffordzie. Piłkarze ci trafią na St. James’ Park odpowiednio bez sumy odstępnego oraz za 15 milionów euro+ premie.

Przed kilkoma tygodniami informowaliśmy o czyszczeniu kadry przez Newcastle. Wraz z końcem czerwca St. James’ Park opuści pięciu zawodników, których umowy nie zostały przedłużony. Wśród nich znaleźli się rezerwowy bramkarz Loris Karius oraz odgrywający równie marginalną rolę stoper Paul Dummett, który spędził w barwach „Srok” ponad dekadę.

W poprzednim sezonie na aż pięć miesięcy z powodu kontuzji barku wypadł podstawowy bramkarz Newcastle Nick Pope. Do bramki ”Srok” wskoczyć musiał Martin Dubravka i poza noworocznym meczem z Liverpoolem (2:4), gdzie obronił rzut karny oraz wykonał łącznie 11 interwencji, raczej nie zastąpił godnie Pope’a.

Nick Pope przyszedł do Newcastle latem 2022 roku po spadku Burnley do Championship. Po dwóch latach historia zatacza koło, bowiem Newcastle sięga po kolejnego bramkarza Burnley, które właśnie spadło z Premier League. Mowa o Jamesie Traffordzie, za którego klub z St. James’ Park ma zapłacić 15 milionów euro + ewentualne bonusy w zależności od osiąganych wyników.

Trafford przebiłby więc transfer Pope’a, za którego Burnley otrzymało ok. 11,5 mln euro. Na tych przenosinach finansowo zyska także macierzysty klub Trafforda – Manchester City, który ma otrzymać 20% od kwoty transferu.

Przed rokiem Trafford sięgnął z reprezentacją Anglii po mistrzostwo Europy do lat 21, nie tracąc przy tym żadnej bramki we wszystkich sześciu meczach. Dzięki temu osiągnięciu Trafford znalazł się w najlepszej jedenastce turnieju. Następnie za ponad 17 milionów euro został wykupiony z Manchesteru City przez Burnley, co było jednym z najdroższych transferów w historii tego klubu.

Młody bramkarz został rzucony na głęboką wodę, bowiem poprzedni sezon przed transferem do Burnley spędził w trzecioligowym Boltonie. A tymczasem przyszło mu rywalizować na boiskach Premier League. W debiutanckim sezonie w angielskiej ekstraklasie rozegrał 28 meczów z rzędu, ale w połowie marca został posadzony na ławkę kosztem Arijaneta Muricia. Manewr ten nie do końca opłacił się Vincentowi Kompany’emu, bowiem Kosowianin także popełniał momentami równie kuriozalne błędy.

Plaga kontuzji w Newcastle nie ominęła obrońców. Duet środkowych obrońców Sven Botman – Fabian Schar został rozbity z powodu ciężkich urazów, z którymi zmagać się musiał Holender. Jesienią aż 18 meczów opuścił z powodu urazów kolana oraz stawu skokowego, a od marca zmaga się z kontuzją więzadła krzyżowego. Jedynym nominalnym stoperem na ławce był Paul Dummett, więc Eddie Howe niejednokrotnie musiał przesuwać na pozycję stopera Dana Burna.

Walijczyka w klubie już nie ma, więc Newcastle postanowiło skorzystać z okazji na rynku i na zasadzie wolnego transferu ściągnęło Lloyda Kelly’ego. Jego umowa z Bournemouth wygasała wraz z końcem czerwca i nie doszło do jej przedłużenia. Kelly podpisał z Newcastle czteroletni kontrakt. W walce o podpis piłkarza 'Wisienek’, klub z St. James’ Park pokonał m in. AC Milan, który na wiosnę wyrażał chęć podpisania defensora.

Za wychowanka Bristol City Bournemouth zapłaciło w 2019 roku niemal 15 milionów euro. Rok później Kelly spadł z Bournemouth do Championship, ale po dwóch latach wrócił z tym klubem do elity. W barwach 'Wisienek’ rozegrał on 141 meczów, z czego 54 na poziomie Premier League. W poprzednim sezonie rozegrał 23 mecze w Premier League, 17 razy znalazł się w pierwszym składzie, a 12 spotkań rozegrał ”od deski do deski”. Aż 15 meczów opuścił z powodu urazów łydki, mięśnia i biodra.

