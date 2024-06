1. liga: Poznaliśmy terminarz na sezon 2024/25

1. liga opublikowała terminarz na sezon 2024/25. Rozgrywki wystartują 19 lipca, a więc tego samego dnia, co Ekstraklasa. Do końca 2024 roku rozegranych zostanie 19 kolejek, a runda wiosenna ruszy w połowie lutego. Po raz pierwszy w XXI wieku dojdzie do sytuacji, gdy pierwszoligowiec będzie mierzyć się w europejskich pucharach.

1. liga opublikowała terminarz sezon 24/25

Poznaliśmy terminarz 1. ligi na sezon 2024/25. Pierwsza kolejka rozegrana zostanie w dniach 19-22 lipca, a więc 1. liga wystartuje w ten sam weekend, co PKO BP Ekstraklasa. Do końca 2024 roku rozegranych zostanie 19 kolejek, czyli jedna więcej niż w przypadku Ekstraklasy. Szósta kolejka odbędzie się bowiem w środku tygodnia. Runda wiosenna 1. ligi wystartuje dwa tygodnie później od Ekstraklasy. Pierwsza kolejka w 2025 roku rozegrana zostanie w dniach 14-17 lutego. Ostatnia seria gier sezonu zasadniczego odbędzie w sobotę 24 lub w niedzielę 25 maja. Dokładne daty meczów barażowych nie są jeszcze znane.

Przedstawiamy terminarz Fortuna 1 Ligi na sezon 2024/25 opracowany przez Departament Rozgrywek PZPN. Pierwsza kolejka została zaplanowana na 19 – 22 lipca, a zakończenie rozgrywek zasadniczych odbędzie się w weekend 25-26 maja 2024 roku.

📷 Terminarz: https://t.co/9wuTOeqhUu pic.twitter.com/nvRWdSRqhJ — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) June 12, 2024

Wisła Kraków gra na dwóch frontach

W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiada się starcie spadkowicza z Ekstraklasy ŁKS-u Łódź z reprezentantem Polski w europejskich pucharach, czyli Wisłą Kraków. Po raz pierwszy w XXI wieku w Polsce dojdzie do sytuacji, gdy pierwszoligowiec będzie występował na arenie międzynarodowej. W Ekstraklasie pucharowiczom w trakcie eliminacji przysługuje prawo przełożenia dwóch meczów ligowych. Jedno spotkanie można przełożyć do III rundy eliminacyjnej, a drugie przy okazji awansu do fazy play-off. Ta sama zasada najpewniej będzie obowiązywała w przypadku Wisły Kraków.

Dzięki zwycięstwu w Pucharze Polski ”Biała Gwiazda” przystąpi nie do eliminacji Ligi Konferencji, a Ligi Europy. Podopieczni Kazimierza Moskala rozpoczną eliminacje od I rundy, gdzie będą drużyną rozstawioną i trafią na kogoś z grona: Elfsborg (Szwecja), Corvinul Hunedoara (Rumunia), Botew Płowdiw (Bułgaria), Zira (Azerbejdżan), Ruzomberok (Słowacja), Llapi (Kosowo). W przypadku awansu Wisła w dalszych fazach eliminacji nie będzie już drużyną rozstawioną.

Nowy nadawca i sponsor tytularny

Po dziewięciu latach Polsat stracił prawa do transmitowania 1. ligi. Przez najbliższe trzy sezony nadawcą rozgrywek będzie TVP. Dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski w rozmowie ze ”sport.tvp.pl” informował, że transmitowanych będzie wszystkie dziewięć meczów w każdej kolejce. Cztery mecze pokazywane będą w telewizji, a pięć w Internecie. Sobotnie mecze z godziny 19:30 transmitowane będą w TVP3, a trzy spotkania w TVP Sport.

Jakub Olkiewicz z ”Goal.pl” informował zaś, że od nowego sezonu sponsorem tytularnym 1. ligi będzie firma Betclic. Bukmacher będzie także widniał w nazwie rozgrywek II i III ligi. Umowa między bukmacherem a PZPN ma obowiązywać przez cztery lata. Betclic w swojej aplikacji ma transmitować wszystkie dziewięć meczów każdej kolejki 1. ligi oraz wybrane spotkania II ligi. Przez ostatnie sześć sezonów sponsorem tytularnym 1. ligi był bukmacher Fortuna.

fot. Łączy nas piłka TV / YouTube

