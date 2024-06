EURO 2024: Kolejna kontuzja w zespole Holandii

Przed pierwszym meczem Holandii na EURO 2024 Ronald Koeman ma spory ból głowy. Aż trzech z 26 powołanych do drużyny ”Oranje” na EURO 2024 zawodników doznało kontuzji. Tym razem uraz wyeliminował z turnieju Briana Brobbey’a. W jego miejsce awaryjnie został dowołany napastnik Bolonii Joshua Zirkzee.

Wśród 30 zawodników powołanych przez Ronalda Koemana do szerokiej kadry Holandii zabrakło Joshuy Zirkzee, co było postrzegane jako sporą sensację. 23-latek w minionym sezonie strzelił 12 goli, czyli więcej od Memphisa Depaya, czy Wouta Weghorsta. Nieszczęście napastnika Ajaxu Brian Brobbey’a sprawiło jednak, że Zirkzee pojedzie na pierwszy w życiu duży turniej.

Na jednym z treningów Brobbey zderzył się z Matthijsem de Ligtem, po czym chwycił się za lewą nogę. Zawodnik nie dokończył zajęć, które odbywały się 12 czerwca i w międzyczasie przeszedł rezonans magnetyczny. Był to środek zapobiegawczy, bowiem w minionym sezonie zmagał się z urazem ścięgna podkolanowego, przez który opuścił nawet kilka meczów. Choć badania nie wykazały niczego poważnego, Brobbey nie zagra na mistrzostwach Europy.

Zirkzee na zgrupowanie reprezentacji Holandii przyleci z Ameryki, gdzie przebywał na wakacjach. Po otrzymaniu informacji o dowołaniu Zirkzeego do kadry jego agencja Sports Invest UK opublikowała na Instagramie relację ze zdjęciem zawodnika i podpisem ”Kiedy musisz opuścić Disneyland, bo otrzymałeś telefon z powołaniem na EURO”.

Brobbey raczej nie byłby awizowany do pierwszego składu. Choć rozegrał ponad godzinę w towarzyskim meczu z Kanadą (4:0), spotkanie z Islandią (4:0) w pełni przesiedział na ławce rezerwowych. Podstawowym napastnikiem Holandii podczas EURO będzie Memphis Depay. Zirkzee stanie jednak przed szansą debiutu w barwach ”Oranje”. Co więcej, jest to jego pierwsze powołanie do seniorskiej drużyny narodowej.

📱🇳🇱 Joshua Zirkzee with his agent Kia Joorabchian when informed about Dutch national team calling him for the Euros.

“When you have to leave Disney for the Euros”, he has posted. 🇪🇺🛫 pic.twitter.com/oVldMaQ813

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024