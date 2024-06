Ronaldinho wywołał burzę w Brazylii

Ronaldinho to wielka legenda nie tylko brazylijskiej piłki. Teraz jednak znajduje się na ustach kibiców nie tylko jako obiekt wspomnień, ale z powodu słów, jakie wypowiedział o reprezentacji, która przygotowuje się do Copa America. ”Nie zamierzam oglądać żadnego meczu Brazylii. Przeciętni zawodnicy” – mówił Ronaldinho.

Ronaldinho to członek złotego pokolenia Brazylii, która zdobywała w 2002 roku mistrzostwo świata na boiskach w Korei i Japonii. Zdobywał także medale na Igrzyskach Olimpijskich, Copa America i Pucharze Konfederacji. W sumie w barwach „Canarinhos” rozegrał 97 meczów, w których zanotował 29 trafień. Teraz jednak 44-latek znajduje się na ustach kibiców nie tylko jako obiekt wspomnień, ale z powodu mocnych słów, jakie wypowiedział o obecnej reprezentacji Brazylii.

Nie zamierzam oglądać żadnego meczu Brazylii na Copa America. (…) To tyle, wystarczy, poddaję się. To smutny moment dla tych, którzy lubią brazylijski futbol. Trudno jest znaleźć chęć, aby oglądać spotkania reprezentacji. To być może jedna z najgorszych drużyn w ostatnich latach, nie ma godnych szacunku liderów, w większości są to przeciętni zawodnicy. Byłem w piłce nożnej od dziecka, jeszcze zanim pomyślałem o zostaniu piłkarzem, i nigdy nie widziałem tak złej sytuacji. Brakuje im energii, radości i co najważniejsze – futbolu. Powtarzam: nasz poziom to jedna z najgorszych rzeczy, jakie widziałem. Wstyd. Tak więc ogłaszam tu swoją rezygnację. Nie zobaczę żadnego meczu Copa America ani nie będę świętował żadnego zwycięstwa – powiedział Ronaldinho.