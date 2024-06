Hit transferowy Ekstraklasy. Uruchomiono klauzulę

Oto hit transferowy, jakiego dokonał jeden z zespołów Ekstraklasy. Wreszcie nastąpił koniec sagi z udziałem najbardziej utalentowanego piłkarza Warty Poznań. Otóż zasili on szeregi… Zagłębia Lubin. Klub ten niespodziewanie wpłacił klauzulę za Kajetana Szmyta. Tak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”.

Jednak nie zagranica ani Jaga

Kajetan Szmyt odchodzić miał już kilka razy, jednak za każdym razem zostawał w Warcie. Tym razem jednak nie było już innej opcji niż transfer, skoro klub ten spadł na zaplecze Ekstraklasy. W przypadku Szmyta mówiło się dużo o odejściu za granicę. Zainteresowane nim były kluby z Belgii, Turcji, Austrii czy USA. Lech Poznań także w pewnym momencie był faworytem do pozyskania piłkarza, lecz nie chciał rzucić na stół kwoty miliona euro, tylko oferował gdzieś około połowę tej kwoty. Warta cały czas utrzymywała, że chce za niego otrzymać przynajmniej siedmiocyfrową sumę liczoną w euro.

Kajetan Szmyt może trafić do Turcji. Poważnie zainteresowany zawodnikiem jest Antalyaspor – klub Adama Buksy i Jakuba Kałuzińskiego. Trwają rozmowy. 21-latek jest pod lupą klubów na obozie w Side, gdzie Warta gra dziś ostatni sparing.https://t.co/efxcpKIgcT pic.twitter.com/e2atqSXSPQ — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) February 1, 2024

Tomasz Włodarczyk informował na początku lutego, że bardzo poważnie zainteresowany Szmytem był turecki klub Jakuba Kałuzińskiego oraz Adama Buksy – Antalyaspor. Trwały wówczas rozmowy. Kluby nie doszły jednak do porozumienia. Najświeższym zainteresowanym była z kolei… Jagiellonia. To także byłby niespodziewany kierunek. O transferze Szmyta mówiło się ciągle, a najwięcej latem 2023 roku, kiedy to był najbliżej „wyfrunięcia z gniazda”. Wówczas na radarze pojawił się hiszpański Real Valladolid. Piotr Koźmiński z portalu „WP Sportowe Fakty” informował z kolei jeszcze na początku czerwca, że… Szmyt odejdzie do Cluj z Rumunii za 500 tysięcy euro.

Hit Ekstraklasy. Tajna klauzula

Zagłębie Lubin wykorzystało „tajną klauzulę” i od sezonu 2024/25 Kajetan Szmyt będzie piłkarzem tego klubu. Prawdopodobnie jest to klauzula wyjątkowa uruchamiana w razie spadku. I właśnie to wykorzystało Zagłębie. Kwota jest jednak… jeszcze niższa! Według Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl” jest to tylko… 500 tysięcy złotych, czyli nawet nie euro. Kontrakt Szmyta wygasał 30 czerwca 2025 roku, zatem za rok odszedłby z kartą w ręku. Pytanie… gdzie był w tej sytuacji Lech Poznań? Przespał możliwy transfer? Przecież Szmyt najchętniej nie zmieniałby miejsca zamieszkania. Kibice nie będą z tego faktu zadowoleni.

Szmyt w sezonie 2023/24 PKO BP Ekstraklasy strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty. To dobre liczby jak na zawodnika walczącego o utrzymanie. Był filarem klubu, który do końca bił się o byt w Ekstraklasie. Nieoceniony był jego wpływ na grę Warty. Brał na siebie odpowiedzialność niemal w każdym meczu mimo młodego wieku. Szmyt cechuje się świetnym dryblingiem i umiejętnością skupienia na sobie uwagi obrońców rywala. Było to widać na przykład w spotkaniu Warty w Grodzisku Wielkopolski z Legią Warszawa.

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: