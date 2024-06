Robert Lewandowski wraca do treningów. Będzie gotowy na Austrię?

Oprócz czysto sportowego aspektu, temat reprezentacji polski na EURO 2024 zdominowała kontuzja mięśnia dwugłowego największej gwiazdy „Biało-czerwonych” – Roberta Lewandowskiego. Nie wystąpił on w pierwszym meczu z Holandią. Przychodzimy jednak z dobrymi wiadomościami – napastnik FC Barcelony wrócił już do piłkarskich treningów.

Godnie zastąpiony

W pierwszym meczu reprezentacji Polski na EURO 2024 – przeciwko reprezentacji Holandii – kontuzjowanego Lewandowskiego zastąpił Adam Buksa. Była to niespodzianka, bowiem większość kibiców stawiała raczej w tej roli na Krzysztofa Piątka, który 26 maja skompletował hat-tricka w ostatniej kolejce ligi tureckiej. To jednak inny napastnik tureckiego klubu – konkretnie Antalyasporu – znalazł się w wyjściowym składzie. Dał z siebie sto procent i w godny sposób zastąpił światową gwiazdę z Barcelony.

Przede wszystkim to Buksa strzelił otwierającego gola na 1:0, po którym wszyscy mogli uwierzyć, że ostatecznie damy radę urwać punkty wyżej notowanym rywalom. Ostatecznie przegraliśmy jednak 1:2, co nie zmienia faktu, że zastępca Lewandowskiego zagrał dobry mecz, a przez wielu kibiców obok Wojciecha Szczęsnego, Nicoli Zalewskiego czy Jakuba Modera był rozpatrywany jako jeden z najjaśniejszych punktów w ekipie podopiecznych Michała Probierza.

Robert Lewandowski wraca do zdrowia

W ostatnich dniach Lewandowski trenował indywidualnie, a jego zajęcia raczej przypominały żmudne wracanie do zdrowia niż ćwiczenia typowo piłkarskie. Sytuacja zmieniła się w poniedziałkowe przedpołudnie, kiedy napastnik reprezentacji Polski wybiegł na murawę w korkach i wykonał parę piłkarskich ćwiczeń. Jego trening wciąż miał jednak charakter indywidualny, a zajęcia odbyły się pod czujnym okiem Mateusza Oszuta – specjalisty do spraw motorycznych. Jak relacjonuje „TVP Sport”, najpierw Lewandowski dość długo rozmawiał z selekcjonerem Michałem Probierzem, a następnie wykonał kilka prostych ćwiczeń piłkarskich. Według dziennikarzy znajdujących się na miejscu napastnik FC Barcelony uskutecznił również „serię biegów i przebieżek”.

Biało-czerwoni trenują po meczu z Holandią 👋 pic.twitter.com/DjmMmOfRVh — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 17, 2024

Zagra z Austrią?

Oczy całego środowiska wokół reprezentacji Polski zwrócone są już na piątkowy mecz przeciwko reprezentacji Austrii. Spotkanie to będzie kluczowe w kontekście ewentualnego wyjścia z grupy, bowiem w przypadku porażki nasze szanse na grę w 1/8 finału będą miały już raczej charakter tylko matematyczny. Zwłaszcza, że na koniec zagramy z Francją. Wobec tego cały sztab stara się za wszelką cenę postawić Lewandowskiego „na nogi”. Na konferencji prasowej po spotkaniu z Holandią Michał Probierz został zapytany o kondycję zdrowotną naszego kapitana. Selekcjoner odpowiedział optymistycznie i jasno stwierdził:

Wszystko idzie zgodnie z planem.

Według doktora naszej reprezentacji Jacka Jaroszewskiego Robert Lewandowski ma wystąpić w piątkowym meczu przeciwko Austriakom. Jak czytamy w oficjalnym raporcie wydanym przez PZPN: Paweł Dawidowicz i Robert Lewandowski nadal trenują indywidualnie. Plan zakłada, że obaj będą gotowi do gry w meczu z Austrią. Dawidowicz także by się bardzo przydał. Jest to podstawowy stoper reprezentacji Polski, który przyjechał na zgrupowanie z urazem mięśniowym.

Raport medyczny po meczu z Holandią. 🇵🇱🇳🇱

👉 https://t.co/pUuBMzvQGW pic.twitter.com/OAN44dIzKF — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 17, 2024

fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: