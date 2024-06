Francja udanie rozpoczyna Euro 2024

Francja udanie rozpoczęła mistrzostwa Europy. Podopieczni Didiera Deschampsa pokonali Austrię 1:0. Bramka samobójcza Maximiliana Wobera dała trzy punkty „Trójkolorowym”. Kylian Mbappe opłacił to spotkanie prawdopodobnie złamanym nosem.

Francuzi ostatnio miewali znakomite wyniki na mistrzostwach świata. Złoto na turnieju w Rosji oraz srebro w Katarze dały dużo radości kibicom. Jeśli jednak chodzi o rozgrywki na Starym Kontynencie, to dość dawno nie udało się ich zwojować. Wystarczy wspomnieć chociażby przegrany finał EURO 2016. Francja ostatni raz triumfowała na EURO w 2000 roku, kiedy pokonali w finale Włochów. Teraz w Niemczech Mbappe i spółka chcą znów być na szczycie.

Francja przed meczem z Austrią była zdecydowanym faworytem. To też starała się pokazać od pierwszego gwizdka, który o 21 wybrzmiał na stadionie w Düsseldorfie z ust Jesusa Gila Manzano. Początkowo najbardziej aktywnymi zawodnikami byli Kylian Mbappe oraz Theo Hernandez. Obaj po lewej stronie śmigali niczym prawdziwe TGV. W środku pola prawdziwym szefem był N’Golo Kante. Kompletnie nie było widać po nim, że od roku gra ”tylko” w saudyjskim Al-Ittihad.

Mimo wszystko Francuzi zaprezentowali się w meczu z Austrią bez fajerwerków. Robili dużo szumu, jednak brakowało konkretów. Tak naprawdę powinni strzelić jeszcze jednego gola, ale nie wiadomo jakim cudem Kylian Mbappe nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem w drugiej części meczu.

Mbappe opłacił to spotkanie najprawdopodobniej złamanym nosem. W jednej z sytuacji w polu karnym niefortunnie uderzył nosem w bark Kevina Danso. Jeśli z tego powodu miałby opuścić najbliższy mecz z Holandią. Francja będzie miała duży problem. Tym bardziej, że ten mecz będzie kluczowy w kontekście pierwszego miejsca w grupie C.

Więcej niż pewne było, że podopieczni Ralfa Rangnicka będą częściej bronić się pod własnym polem karnym niż atakować. W końcu naprzeciwko nich stanęli tacy ”kozacy”, jak Marcus Thuram z Interu Mediolan, Kylian Mbappe z Realu Madryt, czy też Ousmane Dembele z PSG. Do pewnego momentu stawiani przed tym meczem w roli outsiderów radzili sobie całkiem nieźle. Para stoperów Danso – Wober stanowiła dobry kolektyw. Maximilian Wober zdobył zresztą w tym meczu bramkę jako jedyny… ale samobójczą.

FRANCE LEAD VIA AN OWN GOAL FROM WOBER😬🇫🇷 pic.twitter.com/wLr7Wk5wp6

