Reprezentacja Chorwacji nieudanie rozpoczęła swoją przygodę na EURO 2024. Wysoko przegrała 0:3 z Hiszpanią. Na domiar złego z obozu brązowych medalistów mundialu napływają złe informacje. Kontuzja dopadła Nikolę Vlasicia. Jest na tyle poważna, że eliminuje go z turnieju. Nie zagrał on co prawda ani minuty, ale wrócił świeżo po innym urazie, dlatego selekcjoner Zlatko Dalić liczył na niego później. To już nieaktualne.

Nikola Vlasić został zmuszony do opuszczenia mistrzostw Europy z powodu urazu. Kontuzja mięśnia uniemożliwia mu dalszą grę podczas turnieju. Nie jest wiadomo jakiego dokładnie urazu się nabawił. Można przypuszczać, że ma to związek z wcześniejszą kontuzją z jaką zmagał się jeszcze przed startem EURO 2024. Pomocnik opuścił wówczas trzy ostatnie spotkania ligowe Torino z powodu urazu mięśnia przywodziciela. Nie grał od połowy maja i nie mógł pomóc w spotkaniach z Hellasem, Milanem oraz Atalantą. Mimo to selekcjoner Zlatko Dalić powołał go na turniej. Vlasić zagrał jedynie 16 minut w sparingu z Portugalią 8 czerwca, natomiast we wcześniejszy – 3 czerwca z Macedonią Północną – przesiedział na ławce.

Dalić postanowił na niego postawić ze względu na wieloletnie doświadczenie. Vlasić ma na koncie ponad 50 spotkań w kadrze narodowej. Nie będzie jednak z niego pożytku na mistrzostwach. Po wnikliwych badaniach selekcjoner Chorwatów zdecydował się odesłać piłkarza: – Nikola włożył wiele wysiłku, aby pomóc drużynie na EURO 2024 i jest integralną częścią składu. Niestety przydarzyła się druga kontuzja i mogę mu tylko podziękować za wszystko, czego tutaj dokonał – powiedział trener.

#Croatia international Nikola Vlašić will leave the national team basecamp and miss the rest of the #EURO2024 due to a muscle injury.

"Nikola invested a lot of effort to help the team at the EURO 2024, and he is an integral part of the squad. Unfortunately, this second injury… pic.twitter.com/E9uiA8GdL3

