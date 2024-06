Poznaliśmy datę Superpucharu Polski

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił oficjalną datę Superpucharu Polski. Mecz zaplanowano na 7 lipca i zmierzą się w nim Jagiellonia Białystok oraz Wisła Kraków. Władze mistrzów Polski nie zgadzają się jednak z tym terminem. Ma to związek z innym wydarzeniem, który będzie odbywał się w tym czasie na Stadionie Miejskim w Białystoku.

PZPN podał datę Superpucharu Polski

Na początku nowego sezonu Jagiellonia Białystok zmierzy się z Wisłą Kraków. Stawką tego pojedynku będzie Superpuchar Polski. ,,Duma Podlasia” sprawiła niespodziankę i zostali mistrzem naszego kraju po raz pierwszy w historii. ,,Biała Gwiazda” otrzymała prawo do gry dzięki zwycięstwu w Pucharze Polski. W finałowym meczu po dramatycznej końcówce pokonała Pogoń Szczecin. Gospodarzem spotkania miała być Jagiellonia, jednak pojawiły się pewne organizacyjne problemy. Z Podlasia słychać wyraźne głosy niezadowolenia z decyzji federacji odnośnie podanego terminu.

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że mecz o Superpuchar Polski zostanie rozegrany w niedzielę, 7 lipca 2024 roku. Gospodarzem spotkania, jako mistrz Polski w sezonie 2023/2024, będzie Jagiellonia Białystok, a gościem zdobywca Fortuna Pucharu Polski – Wisła Kraków. Informacja… pic.twitter.com/jzJtiSisPj — PZPN (@pzpn_pl) June 19, 2024

Jagiellonia nie ma stadionu

Dyrektor sportowy ,,Jagi” przyznał, że nie wyobraża sobie rozegrania spotkania w podanym terminie. Drużyna dzień wcześniej kończy obóz przygotowawczy i jego finalizacją będzie mecz towarzyski z Legią Warszawa. Ponadto Jagiellonia nie może być gospodarzem, ponieważ w tym czasie koliduje inne wydarzenie, które będzie odbywało się na stadionie. W dniach 5-7 lipca na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbywać będzie się kongres Świadków Jehowy. Klub przez to byłby zmuszony wynająć inny obiekt do rozegrania Superpucharu Polski. Przedstawiciele ,,Dumy Podlasia” nie chcą zgodzić się na taki obrót spraw i przystąpić do spotkania w innym mieście, tylko rozegrać go na swoim stadionie.

Nie widzę możliwości rozegrania meczu o Superpuchar Polski w terminie zaproponowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. Przez dwie sprawy. Po pierwsze nie mamy drużyny, bo 6 lipca wracamy z obozu, wtedy też rozegramy mecz towarzyski z Legią. Jest jeszcze druga rzecz, trudniejsza do spełnienia. Po prostu nie mamy gdzie tego meczu w Białymstoku zagrać, bo stadion w tym czasie ma inną imprezę. Nie chcielibyśmy grać w Suwałkach, Łomży, czy innym mieście, bo mamy piękny stadion na miejscu, a jest on dostępny właśnie w kolejnym tygodniu. Dodam, że Stadion Miejski, wiedząc, że w weekend 5-7 lipca jest wynajęty renowuje murawę pod nasze mecze”

Jagiellonia i Wisła poznali rywali w europejskich pucharach

Jagiellonia Białystok i Wisła Kraków z racji osiągniętych wyników w minionym sezonie przystąpią do gry w europejskich pucharach. Obydwie drużyny poznały już swoich potencjalnych rywali w eliminacjach. ,,Duma Podlasia” swoje zmagania rozpocznie od II rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Ich rywalem będzie zwycięstwa dwumeczu FK Panevezys – HJK Helsinki. Mistrzowie Polski rozegrają pierwszy mecz 23-24 lipca, a rewanż odbędą się tydzień później.

Wisła Kraków w I rundzie eliminacji Ligi Europy zagraj z wicemistrzem Kosowa KF Llapi 11 lipca. Tydzień później odbędzie się rewanż. Jeżeli ,,Biała Gwiazda” przejdzie do następnej rundy jej rywalem będzie Rapidem Wiedeń. Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 lipca, a drugie 1 sierpnia.

Fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: