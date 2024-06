Albania ratuje remis w samej końcówce

Mecz Chorwacja – Albania otworzył drugą kolejkę gier na mistrzostwach Europy. Oba zespoły po przegranej w pierwszym meczu musiały dziś zdobyć punkty, by marzyć o grze w fazie pucharowej. Mimo, że Albania uratowała remis 2:2 w samej końcówce, obie ekipy do ostatniego meczu będą musiały walczyć o awans do dalszych gier.

Albania się uratowała

W pierwszym meczu podopieczni Sylvinho postraszyli Włochów. Choć Albania co prawda przegrała 1:2, tak jednak pozostawiła po sobie dobre wrażenie. W meczu z Chorwatami musieli zdobyć jakiś punkt, by wciąż się liczyć w walce o awans do fazy pucharowej.

Albania była dziś lepszym zespołem. Od początku piłkarze tej reprezentacji pokazywali większe chęci do gry. To wszystko się działo mimo nieprzychylnych opinii, które sugerowały wysoką porażkę Albańczyków. Już w 11. minucie Laci dał niespodziewane prowadzenie „Orłom”.

W drugiej części kibice Albanii przeżywali prawdziwą katuszę emocjonalną. Po bramce samobójczej Gjasuli wydawało się, że nie dadzą rady się podnieść. W tamtym momencie wynik 1:2 sprawiał, że Albania mogła się już żegnać z turniejem. Nagle stał się cud.

Klaus Gjasula w doliczonym czasie gry z bycia antybohaterem stał się wybawcą. Jego gol dał cenny punkt drużynie. W meczu z Hiszpanią już tak łatwo może jednak nie być. To wtedy rozstrzygnie się walka o być albo nie być Albanii w 1/8 finału Euro 2024.

𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐰 𝟗𝟓. 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐜𝐢𝐞❗ 𝐍𝐚 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐬❗

𝐏𝐨 𝐩𝐮𝐧𝐤𝐭❗

𝐏𝐨 𝐧𝐚𝐝𝐳𝐢𝐞𝐣𝐞 𝐧𝐚 𝐚𝐰𝐚𝐧𝐬❗ pic.twitter.com/f6l7vWyCa7 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 19, 2024

Chorwaci byli bezradni

Wydawało się, że po porażce 0:3 z Hiszpanią gorzej być nie może. Otóż może. Chorwacja w dzisiejsze popołudnie wydawała się wielkim faworytem do zgarnięcia trzech oczek w starciu z Albanią. Do pewnego momentu Luka Modrić i spółka sprawiali wrażenie, że plan minimum Zlatko Dalicia się opłaci. W piłce nożnej jednak gra się do końca.

Pierwsza połowa pokazała, że Chorwaci niewiele wyciągnęli wniosków po meczu z Hiszpanią. Momentami „Vatreni” bili głową w mur. Najgorszym na boisku przez dłuższy czas był Ivan Perisić, który grając na lewym wahadle, nadawał się już do zmiany tak naprawdę po 15. minutach gry.

W drugiej części Chorwaci zmienili wreszcie podejście do gry. Pojawiły się szybsze akcje, granie na jeden kontakt. To zaowocowało dwoma golami w dwie minuty. Najpierw trafił Kramarić. Z kolei drugiego gola sprezentował w 76. minucie Gjasula.

𝐂𝐨 𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐜𝐡 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐢❗ Klaus Gjasula "wpada" na odbitą piłkę i już Chorwacja na prowadzeniu! 🔴📲 NA ŻYWO #CROALB 2:1 ▶️ https://t.co/4XeyF13xEO pic.twitter.com/21k2rYbVnc — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 19, 2024

Wymowny był po ostatnim gwizdku sędziego wzrok Luki Modricia. Legenda Realu Madryt i reprezentacji Chorwacji wydawał się bezradny. Momentami dziś wydawało się, że jego koledzy nie nadążają za jego myślami.

Złotą zmianę w Chorwacji dał dziś Ante Budimir. Napastnik, który na co dzień występuje w barwach Mallorci, wypracował bramkę na 2:1.

Chorwaci jeszcze nie odpadli z turnieju. W ostatnim meczu grupowym z Włochami będą musieli zagrać o niebo lepiej niż do tej pory. Będą musieli liczyć także na stratę punktów Albanii z Hiszpanią. Bo jeśli Albania chociażby zremisuje swój mecz, tak Chorwacja może pożegnać się z turniejem.

fot. PressFocus

