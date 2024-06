Jasper Cillessen wraca do La Liga

Występujące w La Liga Las Palmas ogłosiło transfer nowego zawodnika. Nowym bramkarzem ekipy z Wysp Kanaryjskich będzie doskonale znany sympatykom hiszpańskich boisk Holender Jasper Cillessen.

Doświadczenie z La Liga

35-letni bramkarz przez lata był podstawowym bramkarzem reprezentacji Holandii. Zadebiutował w niej jako zawodnik Ajaxu Amsterdam, do którego przeniósł się z NEC Nijmegen. Świetne występy w Eredivisie oraz reprezentacji „Oranje” skłoniły władze FC Barcelony do sprowadzenia bramkarza na Camp Nou.

W drużynie „Dumy Katalonii” przegrywał rywalizację z niemieckim bramkarzem ter Stegenem. W trakcie trzech sezonów, które spędził w barwach FC Barcelony rozegrał 32 spotkania, w których zanotował 14 czystych kont. W 2019 roku przeniósł się do Valencii, natomiast w drugą stronę powędrował Brazylijczyk Neto. W ekipie „Nietoperzy” Cillessena trapiły kontuzje w związku z czym rozegrał tylko 57 spotkań na przestrzeni trzech sezonów.

Zaskakujący kierunek

W 2022 roku Jasper Cillessen zdecydował się opuścić rozgrywki La Liga i wrócił do miasta, z którego pochodzi, by znowu reprezentować barwy NEC Nijmegen. Wiele wskazywało na to, że będzie to ostatni klub w karierze holenderskiego bramkarza.

W dużej mierze to dzięki jego dobrym interwencjom jego drużyna zakończyła sezon 2023/2024 na szóstym miejscu w tabeli Eredivisie. Taka pozycja uprawniała NEC Nijmegen do zagrania w play-offach o prawo gry w Lidze Konferencji Europy. Niestety NEC przegrało w półfinale tychże play-offów z późniejszymi triumfatorami – Go Ahead Eagles.

Holenderski bramkarz zdecydował się jeszcze raz spróbować swoich sił w zagranicznej lidze. Wybór padł na Wyspy Kanaryjskie i Las Palmas. Jasper Cillessen znów będzie grał w La Liga i powinien znowu być zawodnikiem wyjściowej jedenastki.

Podstawowym bramkarzem klubu był w poprzednim sezonie Álvaro Valles. 26-letni Hiszpan prezentował się bardzo dobrze notując dziewięć czystych kont będąc jednym z najjaśniejszych punktów zespołu. Dobra postawa nie pozostała niezauważona, gdyż Valles zwrócił uwagę kilku klubów. On sam zakomunikował również w klubie, że chciałby spróbować swoich sił gdzie indziej. Wśród zainteresowanych jego sprowadzeniem wymieniało się Arsenal, Chelsea, Aston Villę czy Real Betis.

fot. screen YouTube/N.E.C. TV

