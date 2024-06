TOP 5 najładniejszych bramek Xherdana Shaqiriego na wielkich turniejach

Piękna bramka Xherdana Shaqiriego w meczu przeciwko reprezentacji Szkocji na EURO 2024 na nowo rozgrzała dyskusję o świetnej dyspozycji Szwajcara podczas spotkań rozgrywanych na wielkich turniejach. Poniżej prezentujemy zestawienie naszym zdaniem najpiękniejszych goli Shaqiriego w ramach meczów mistrzostw świata i Europy.

5. miejsce – Turcja – EURO 2020

Zestawienie otwiera bramka Shaqiriego, która padła w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej EURO 2020. Szwajcarzy wówczas nie najlepiej rozpoczęli ten turniej – remisem 1:1 z Walią i porażką 0:3 z późniejszymi triumfatorami – Włochami. Mecz z Turcją był kluczowy w kontekście wyjścia z grupy przez Szwajcarów, a ostatecznie na stadionie w azerskim Baku Helweci zwyciężyli 3:1. Po tym spotkaniu viralem w mediach społecznościowych stało się jednak niesamowicie celne uderzenie Shaqiriego z prawej (słabszej!) nogi w samo okienko bramki.

4. miejsce – Szkocja – EURO 2024

Bramka dobrze znana, bo świeżutka jak bułeczki w piekarni z samego. Kapitalne uderzenie z lewej nogi w samo okienko bramki strzeżonej przez Angusa Gunna. Nawet się Shaqiri nie zastanawiał, tylko kropnął. W przyszłości może się znaleźć jeszcze wyżej w rankingu, gdyż nieznana jeszcze jest waga trafienia. Na ten moment Szwajcarzy mają na swoim koncie cztery punkty i wielce prawdopodobny zdaje się fakt, że w niedalekiej przyszłości właśnie to trafienie może okazać się kluczowym w kontekście awansu z grupy przez Helwetów. Gol godny zapamiętania. Na obecnym turnieju pada wiele bramek z daleka!

3. miejsce – Anglia – eliminacje do EURO 2012

Od razu przepraszamy, ale jest to przepięknej urody trafienie. Gol co prawda nie został strzelony typowo na wielkim turnieju, jednak w eliminacjach i zdecydowanie zasługuje, aby znaleźć się w tym rankingu. Do tego dla Shaqiriego bramka ta była debiutanckim trafieniem w narodowych barwach, więc wybaczcie ten wyjątek. Wówczas nie wiedział jeszcze, że zapisze się złotymi zgłoskami w szwajcarskim futbolu. Ostatecznie jednak bramka młodego skrzydłowego nie pomogła Helwetom w osiągnięciu awansu na turniej rozgrywany w Polsce i na Ukrainie. Szwajcarzy w grupie eliminacyjnej zajęli bowiem trzecie miejsce, które wówczas nie premiowało nawet do gry w barażach. Na turniej jechało 14 drużyn, bo było dwóch gospodarzy.

2. miejsce – Honduras – mundial 2014

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje bramka zdobyta w finałach mistrzostw świata. Na mundialu rozgrywanym w Brazylii Szwajcarzy wylosowali dość trudną grupę – z Francją, Ekwadorem i Hondurasem. To właśnie przeciwko temu malutkiemu kraju opisanym dokładnie w „Wojnie futbolowej” Ryszarda Kapuścińskiego Shaqiri strzelił jednego z najbardziej znanych – jak określa się to za granicą – screamerów. Szwajcar najpierw w idealny sposób poradził sobie z latynoskim obrońcą, a później jakby na pamięć huknął z całej siły w okienko bramki. Golkiper był zupełnie bezradny wobec takiego uderzenia i jego próba interwencji miała raczej charakter symboliczny. Helwetom turniej wyszedł wówczas nieźle – w 1/8 finału wyeliminowali ich dopiero późniejsi finaliści – Argentyńczycy z wspaniałym Leo Messim na czele. A sam Shaqiri ustrzelił wtedy hat-tricka!

1. miejsce – Polska – EURO 2016

Zwycięzca mógł być tylko jeden. Bramka ta bolała wszystkich polskich fanów, jednak na szczęście nie na długo, gdyż ostatecznie w rzutach karnych awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy wywalczyli sobie właśnie „Biało-czerwoni”. Gol był jednak wybitnej urody. Strzał sytuacyjny, a jednak tak dokładny. Niby oddawany „na ślepo”, a jednak z taką precyzją. Nieprzypadkowo później właśnie bramka zdobyta przez Shaqiriego została jednogłośnie okrzyknięta przez UEFA najpiękniejszą na całym turnieju. W trakcie całego spotkania świetnymi interwencjami popisywał się nasz bramkarz – Łukasz Fabiańśki. Tutaj był jednak zupełnie bezradny, a strzał Helweta wydawał się nie do obronienia przez dowolnego golkipera na świecie. Tzw. przewrotka błyskawiczna.

Nie tylko reprezentant

Media często podkreślają, że Xherdan Shaqiri jest zawodnikiem, który znika na dwa lata i odnajduje się dopiero przy okazji meczów na wielkich turniejach. To jednak zupełna nieprawda – Szwajcar może się bowiem pochwalić gablotą, której zazdrościć mu mogą o wiele bardziej rozpoznawalni na co dzień piłkarze z europejskiego topu.

Trofea? Bardzo proszę. Shaqiri jest aż podwójnym zdobywca Ligi Mistrzów (z Bayernem w 2013 i Liverpoolem w 2019), trzykrotnym mistrzem Niemiec i jednokrotnym mistrzem Anglii. To właśnie w tych klubach Helwet święcił największe sukcesy, jednak narzekać nie może również na pobyt w lokalnym FC Basel, z którym trzykrotnie sięgał po tytuł mistrza Szwajcarii. A poza tym również w takich klubach jak Stoke City ładował piękne bramki. Oto piłkarz słynący z efektownych goli:

Pełna gablota Shaqiriego prezentuje się tak:

2x Liga Mistrzów (2013, 2019)

3x mistrz Niemiec (2013, 2014, 2015)

1x mistrz Anglii (2020)

3x mistrz Szwajcarii (2010, 2011, 2012)

2x Puchar Szwajcarii (2010, 2012)

2x Superpuchar Europy (2013, 2019)

1x Superpuchar Niemiec (2013)

2x Puchar Niemiec (2013, 2014)

2x Klubowe Mistrzostwa Świata (2014, 2020)

fot. PressFocus

