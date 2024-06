Leicester City ma nowego trenera

Leicester City po roku nieobecności wraca do Premier League. Enzo Maresca, który pomógł ,,Lisom” wywalczyć awans niedawno podpisał kontrakt z Chelsea. Klub z King Power Stadium znalazł już jego następcę. Klub oficjalnie poinformował, że nowym szkoleniowcem został Steve Cooper.

Leicester City nie ugrzęzło na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Po roku niebytu w elicie ponownie melduje się w Premier League. „Lisy” na koniec rozgrywek zajęły pierwsze miejsce tabeli z jednym punktem przewagi nad drugim Ipswich Town. Ojcem sukcesu drużyny był Enzo Maresca, który jednak nie poprowadzi beniaminka. Na King Power Stadium spędził zaledwie rok. Dzięki dobrym wynikom odezwała się do niego Chelsea, która po nieudanym sezonie zwolniła Maurizio Pochettino. Włoch skusił się na ofertę ,,The Blues” i podpisał pięcioletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Leicester City Football Club can confirm the appointment of Steve Cooper as our new First Team Manager 🔵

— Leicester City (@LCFC) June 20, 2024