”Koniec mistrzostw, do widzenia”. Polska jako pierwsza odpada z EURO

Polska jako ostatnia awansowała na EURO 2024 i jako pierwsza została wyeliminowana z tego turnieju. Mecz z Francją będzie pierwszym dla nas ”meczem o honor” na mistrzostwach Europy. W Dortmundzie pozostaje walka o uniknięcie pierwszego w naszej historii zerowego dorobku punktowego na dużym turnieju.

Polska jako pierwsza odpada z EURO

Nasz mecz barażowy z Walią o awans na mistrzostwa Europy kończył się jako ostatni spośród wszystkich trzech finałów baraży. Polska więc jako ostatnia zakwalifikowała się na EURO 2024 i jako pierwsza straciła szanse na grę w 1/8 finału. Odkąd w 2016 roku wprowadzono 24-drużynowy format na mistrzostwach Europy, dopiero trzeci raz zdarza się, by uczestnik tego turnieju już na kolejkę przed końcem stracił matematyczne szanse na wyjście z grupy.

Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w 2016 roku, gdy Ukraina przegrała dwa pierwsze mecze grupowe. Ukraińcy nie mogli już przeskoczyć Irlandii Północnej z powodu porażki w bezpośrednim meczu, a do Niemiec i Polski tracili cztery punkty. W ostatniej kolejce to właśnie z drużyną Adama Nawałki przyszło im walczyć o honor, ale skończyło się porażką 0:1 po bramce Jakuba Błaszczykowskiego.

Na rozgrywanym w 2021 roku EURO 2020 debiutująca na tym turnieju Macedonia Północna przegrała z Austrią i Ukrainą, więc nie mogła już przeskoczyć tych drużyn w tabeli. Holandia zaś – z którą Macedończycy mierzyli się w ostatniej kolejce – miała na koncie sześć punktów, więc była poza zasięgiem.

Awansowaliśmy ostatni, odpadamy pierwsi. Futbol bywa logiczny. — Paweł Paczul (@PawelPaczul) June 21, 2024

Polska 13 razy brała udział w turniejach rangi mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy i jak dotąd nigdy nie zdarzyło się, by fazę grupową ”Biało-Czerwoni” zakończyli bez choćby jednego punktu na koncie. Choć będzie o to piekielnie ciężko, Polacy w starciu z wciąż niepewną zwycięstwa w grupie Francją będą musieli zrobić wszystko, by nie dokonać pierwszy raz w historii tego ”wyczynu”. Mecz ten odbędzie się 25 czerwca, zatem nie miną nawet trzy miesiące od naszego awansu na EURO. Polacy na ten turniej zakwalifikowali się 26 marca, a więc tylko przez 91 dni mogli szczycić się mianem uczestnika mistrzostw Europy.

Pierwszy raz na EURO zagramy o honor

Mistrzostwa świata w 2002, 2006 i 2018 roku w naszym wykonaniu miały jeden wspólny mianownik – mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Na mistrzostwach Europy nie zdarzyło się jednak jeszcze, by nasz ostatni grupowy mecz nie miał żadnego znaczenia. Na EURO 2008 po dwóch kolejkach mieliśmy na koncie punkt, ale wciąż można było łudzić się na wyjście z grupy. Potrzebne było do tego wysokie zwycięstwo nad pewną już pierwszego miejsca Chorwacją oraz wygrana Austrii z Niemiec. Żaden ze scenariuszy nie miał jednak miejsca.

Matematyczne szanse na awans do fazy pucharowej były także przed ostatnią kolejką fazy grupowej EURO 2012 i EURO 2020. Scenariusz był jednak jak zawsze ten sam – potrzebowaliśmy wygranej, by nie oglądać się na drugi grupowy mecz, a koniec końców następowały porażki. Prawdziwą anomalią było EURO 2016, gdzie Polska po dwóch kolejkach miała cztery punkty i w zasadzie pewny awans do 1/8 finału. I niestety, ale wydaje się, że na nawiązanie do tamtego turnieju przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.

Polska na mistrzostwach Europy: 2008 – ostatnie miejsce w grupie

2012 – ostatnie miejsce w grupie

2016 – ćwierćfinał

2021 – ostatnie miejsce w grupie

2024 – ostatnie miejsce w grupie Widać, jaką anomalią byl ten 2016 rok. — Łukasz Olkowicz (@LukaszOlkowicz) June 22, 2024

Jak informował zajmujący się statystykami piłkarskimi Wojciech Frączek, porażka z Austrią może za sobą nieść większe konsekwencje niż tylko odpadnięcie z EURO. Prawdopodobnie pozbawiliśmy się tym samym pierwszego koszyka w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. A mimo rozszerzenia formatu mundialu i powiększenia miejsc dla europejskich drużyn o trzy, bezpośredni awans na turniej wciąż przysługiwać będzie tylko zwycięzcom grup. W przypadku wylosowania potęg typu Hiszpania, Niemcy, czy Holandia, Polacy raczej będą musieli myśleć o drugim miejscu i barażach.

Mundial 2002. Mundial 2006. Mundial 2018. Euro 2024. Nie ma takiego drugiego zespołu jak Polska – w XXI wieku cztery razy na dużych turniejach pozbawialiśmy się jakichkolwiek szans na awans do fazy pucharowej już po dwóch meczach. Szkoda strzępić ryja. — Wojtek Papuga (@WojtekPapuga) June 21, 2024

fot. PressFocus

