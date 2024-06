Borussia Dortmund znalazła następce Matsa Hummelsa

Borussia Dortmund wraz z końcem czerwca straci dotychczasowy filar środka obrony – Matsa Hummelsa. Klub w ostatnim czasie rozglądał się na rynku transferowym w celu znalezienia jego następcy. Jak informuje Fabrizio Romano, nowym obrońcą BVB zostanie Waldemar Anton ze Stuttgartu.

Borussia Dortmund ma za sobą całkiem udany sezon. W dużej mierze dzięki rozgrywkom Ligi Mistrzów, gdzie sprawiła niespodziankę i zaszła aż do finału. Niemiecka drużyna bardzo dobrze zaprezentowała się w finale tle Realu Madryt. Zwłaszcza w pierwszej połowie, gdzie stworzyła sobie mnóstwo sytuacji. Zabrakło jednak precyzji i ostatecznie to Real Madryt cieszył się z wygranej 2:0.

W Bundeslidze zaś Borussia zajęła dopiero piąte miejsce. W nowym formacie Champions League dwa najlepsze w sezonie kraje w klubowym rankingu UEFA będą miały możliwość wystawienia aż pięciu zespołów do kolejnej edycji tych rozgrywek. Dzięki temu liga niemiecka wraz z włoską dostały dodatkowe miejsce. Tym samym zobaczymy Borussię Dortmund w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

From a fan in the stands to guiding the team to the Champions League final, Edin Terzic is and will always be Borussia Dortmund through and through 🖤💛 pic.twitter.com/lyPJKURWM0

Dortmundczycy do nowego sezonu przystąpią po wielkich zmianach. Pierwszy zespół poprowadzi nowy trener Nuri Sahin. Będzie on musiał poradzić sobie bez Matsa Hummelsa, który wraz z końcem czerwca z racji wygasającej umowy opuści Borussię. Mimo zaawansowanego wieku 35-latek cały czas stanowił o sile defensywy BVB. Zwłaszcza w Lidze Mistrzów, gdzie często ratował skórę swoim kolegom.

Hummels w BVB spędził łącznie 13 lat, z trzyletnią przerwą na występy w Bayernie Monachium. Łącznie, podczas dwóch epizodów w Borussii wystąpił w 508 spotkaniach. W tym czasie dwa razy wygrał mistrzostwo Bundesligi i Puchar Niemiec. Dwukrotnie zameldował się także w finale Ligi Mistrzów.

Władze Borussii szybko znalazły jednak następcę doświadczonego stopera. Od jakiegoś czasu monitorowali sytuację Waldemara Antona. 27-latek był podporą defensywy Stuttgartu w minionych rozgrywkach Bundesligi. Klub sprawił niemałą sensację i zajął drugie miejsce w lidze, dzięki czemu po 15 latach nieobecności powróci do Ligi Mistrzów. Kapitan ”Die Schwaben” otrzymał nawet powołanie od Juliana Nagelsmanna na EURO 2024. Jednak w dwóch dotychczasowych meczach reprezentacji Niemiec na tym turnieju nie zagrał ani minuty.

Jak informuje Fabrizio Romano, Borussia dogadała się z Antonem w sprawie kontraktu. Umowa będzie obowiązywała do czerwca 2028 roku. BVB skorzystała z klauzuli zakupu zawartej w jego kontrakcie wynoszącej około 22 miliony euro. Formalizacja transferu powinna nastąpić pod koniec mistrzostw Europy w Niemczech. Borussia okazała się bardziej przekonywująca od Bayeru Leverkusen, który w ostatnim czasie również był zainteresowany sprowadzeniem tego piłkarza.

🟡⚫️ Waldemar Anton, new Borussia Dortmund player on four year contract.

All details already accepted and approved by German NT centre back with his camp.

€22m release clause triggered, Stuttgart are already informed about process.

Here we go, exclusive story confirmed ✅ pic.twitter.com/YYKqJ41GQK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2024