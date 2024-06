Nacho (w końcu) zmienia otoczenie

Nacho Fernandez przez lata grał w Realu Madryt. Można by rzec, że był piłkarzem kategorii 'pavones’, bo wychowankiem drużyn młodzieżowych 'Królewskich’, który został częścią pierwszej drużyny z Madrytu. Tym razem przyszedł czas, aby 'odcinać kupony’. Na piłkarza czekają petrodolary w Arabii Saudyjskiej.

Nacho zmienia otoczenie

Włoski dziennikarz Matteo Moretto poinformował, że piłkarz jest w zaawansowanych negocjacjach z Al-Qadisiyah. Dla 34-latka będzie to dopiero drugi klub w karierze, po tym jak z końcem czerwca wygaśnie mu umowa z Realem Madryt.

Al-Qadsiah, en negociaciones con Nacho. https://t.co/Ll6ebzH99t — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 21, 2024

Nacho w Realu długo znany był jako żelazny członek kadry – gdy potrzeba było, aby zagrał, robił to zazwyczaj wzorowo. Słynna jest już internetowa pasta, doceniająca to, że gdy nie ma kto grać – Nacho zawsze jest dostępny, aby pomóc. Sezon temu mówiło się, że obrońca przejdzie do Interu jednak zdecydował się pozostać jeszcze sezon w Madrycie.

Al-Qadisiyah należy do państwowego giganta naftowego – firmy Aramco. Jest to sponsor główny zawodów Formuły 1, a także główny partner jednego z zespołów ścigających się w samej serii – mowa bowiem o Astonie Martinie, dla którego jeździ dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso.

W drużynie przyszłego beniaminka w składzie występuje m in. Joel Robles (były bramkarz Evertonu), Kiko Femenia (kilka lat w Watfordzie) czy Andre Carrillo (gol na MŚ 2018 dla kadry Peru). Niedawno ogłosili oni pozyskanie Nahitana Nandeza oraz Koena Casteelsa – zapędy beniaminka Saudi Pro League przyhamował jednak Alexandre Lacazette. Wychowanek Lyonu wybrał lojalność kosztem 30 milionów euro za dwa lata gry na Półwyspie Arabskim.

W kończącym się sezonie w Arabii Saudyjskiej, piłkarze grający w czerwono-żółtych barwach wywalczyli awans do Saudi Pro League, wygrywając 2. ligę saudyjską. Zakończyli oni rywalizację z 9 punktami przewagi nad Al Orubah oraz jedenastoma nad Al Kholood. Królem strzelców został Mbaye Diagne, piłkarz nowego beniaminka ligi, wcześniej grający w Galatasaray czy Club Brugge.

Nacho w minionym sezonie z Realem Madryt wygrał La Ligę (tylko jedna porażka!), a także Ligę Mistrzów (pierwszy raz 'Królewscy’ zdobyli 'uszatka’ i Superpuchar Hiszpanii. 34-latek ma w karierze sześć zwycięstw w Lidze Mistrzów UEFA, cztery tytuły mistrza Hiszpanii czy pięć tytułów Klubowego Mistrza Świata.

