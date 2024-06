Korona Kielce z niespodziewanym transferem

Korona Kielce rozpoczyna okienko transferowe od ciekawego i niespodziewanego zarazem transferu. Japończyk Shuma Nagamatsu przenosi się do zespołu prowadzonego przez Kamila Kuzerę ze Znicza Pruszków. O 28-latku najczęściej mówiono do tej pory w kontekście przejścia do GKS-u Katowice czy też Wisły Kraków. Dlatego transfer do Kielc jest uważany za niespodziankę.

Korona Kielce cudem utrzymała się w Ekstraklasie

Korona Kielce do ostatniego gwizdka poprzedniego sezonu musiała drzeć o utrzymanie w Ekstraklasie. Zadanie było niemal niemożliwe do wykonania, ponieważ podopieczni Kamila Kuzery mierzyli się w ostatniej kolejce z Lechem Poznań.

Co ciekawe „Scyzoryki” pokonały rywala 2:1. Obie bramki dla Żółto-Czerwonych zdobył wówczas Jewgienij Szykawka. Honorową bramkę dla gospodarzy strzelił Mikael Ishak. Wygrana Korony oznaczała, że spadek do Fortuna 1. Ligi zaliczyła Warta Poznań, która po czterech latach pożegnała się z elitą.

Korona Kielce, jeśli chce uniknąć walki o utrzymanie do końca rozgrywek w przyszłym sezonie musi poszukać wzmocnień. I wygląda na to, że właśnie je znalazła.

Shuma Nagamatsu przenosi się do Kielc

28-latek przybył do Polski w 2020 roku, kiedy to Świt Szczecin kupił go z Łotewskiego Tukums. Stamtąd wypatrzył go Znicz Pruszków latem 2021 roku. I to właśnie w Pruszkowie Japończyk pokazał się z najlepszej strony. Jego świetna dyspozycja przyczyniła się do awansu Znicza do I ligi w sezonie 2022/23. Przez ostatnie dwa lata rozegrał tam 92. spotkania, w których zanotował 21 goli i 13 asyst.

Shuma Nagamatsu przeszedł dziś testy medyczne i podpisał kontrakt z klubem. Umowa Japończyka z Koroną Kielce obowiązuje teraz do 30 czerwca 2025 roku. Umowa zawiera również opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Korona Kielce sprzątnęła Japończyka sprzed nosa innym klubom. Jeszcze kilka dni temu Tomasz Włodarczyk z „Meczyki.pl” informował, że Nagamatsu zostanie zawodnikiem innego klubu z Ekstraklasy GKS-u Katowice. Dużo mówiło się także o zainteresowaniu 28-latkiem przez Wisłę Kraków.

Korona Kielce wcześniej głównie informowała o graczach, którzy opuszczali drużynę. Nowego pracodawcy poszukują już: Konrad Forenc, Marius Bricea, Kyrylo Petrov, Fredrik Krogstad, Dalibor Takáč i Petteri Forsell. Wszystkim tym graczom skończyły się kontrakty wraz z końcem sezonu.

fot. screen YouTube/Korona Kielce

