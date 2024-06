Lamine Yamal nie zagra z Albanią? Winne… niemieckie prawo

Już dziś w ramach rozgrywek EURO 2024 o 21:00 rozpocznie się starcie pomiędzy reprezentacjami Hiszpanii i Albanii. W ekipie „La Furia Roja” na rozgrywanym w Niemczech turnieju furorę robi młodziutki Lamine Yamal. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy przez biurokrację 16-latek będzie mógł wystąpić w meczu.

Wielu wątpiło, czy poradzi sobie na tak dużym turnieju w wieku zaledwie szesnastu lat. Teraz niedowiarki są już cicho. Zawodnik FC Barcelony bez żadnych kompleksów występuje na niemieckich boiskach, prezentując poziom klasy światowej. Na obecnym EURO Yamal nie strzelił póki co żadnej bramki, jednak zdążył już zaliczyć asystę w otwierającym dla Hiszpanów zmagania na mistrzostwach Europy meczu z Chorwacją. „Marne liczby” – może powiedzieć krytyk. Nie doceni jednak kunsztu skrzydłowego „Blaugrany” ten, kto nie widział go w akcji. Młokos nie ma żadnych problemów, żeby w nomen omen – juniorski sposób ośmieszać obrońców rywali, a jego szybkość potrafi zakręcić w głowie niejednemu klasowemu defensorowi.

Serię dobrych meczów Yamala na EURO 2024 powstrzymać może jednak… niemieckie prawo. Konkretnie chodzi o przepis, którego celem jest chronienie najmłodszych pracowników. Według niego, nieletni do osiemnastego roku życia nie mogą pracować dłużej niż do 20:00. Wyjątki wprowadzone specjalnie dla sportowców umożliwiają jednak grę do 23:00, jednak tutaj zaczynają się przysłowiowe „haczyki”. W przepisie zapisane jest, że do wskazanej godziny zawodnik musi:

Z czysto organizacyjnego punktu widzenia takie rozplanowanie czasu Yamalowi jest absolutnie niemożliwe do zrealizowania. W przypadku złamania tego – sami państwo przyznajcie – kontrowersyjnego przepisu, hiszpańska federacja będzie zmuszona zapłacić karę grzywny w wysokości 30 tysięcy euro.

Według Bilda, Yamal wówczas traktowany będzie jako nielegalny pracownik na terenie państwa niemieckiego.

