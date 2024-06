Warta Poznań ogłosiła nowego szkoleniowca

Warta Poznań poinformowała, że od nowego sezonu jej szkoleniowcem będzie Piotr Jacek. Przez ostatnie dwa sezony prowadził on trzecioligowe rezerwy Legii Warszawa. 47-latek ma także w swoim CV grę dla wielkopolskich zespołów, bo pochodzi z Poznania.

Nie jest tajemnicą, że od nowego sezonu Wartę Poznań miał przejąć Mariusz Misiura. Warunkiem było jednak utrzymanie ”Zielonych” w Ekstraklasie, którego nie udało się spełnić. Warta na własne życzenie spadła z Ekstraklasy, przegrywając cztery z pięciu ostatnich meczów sezonu. Powrót do I ligi po czterech latach otworzył puszkę Pandory. Z klubu odeszli kluczowi zawodnicy, jak kapitan Mateusz Kupczak, Konrad Matuszewski, kontrakt rozwiązał Dawid Szymonowicz, a najbardziej wartościowy Kajetan Szmyt odszedł do Zagłębia Lubin za zaledwie pół miliona złotych. Jeszcze zimą mówiło się, że Warta chce sprzedać młodzieżowa reprezentanta Polski za milion euro.

ℹ️ Kajetan Szmyt odchodzi z Warty Poznań. 22-letni pomocnik na zasadzie transferu definitywnego przeszedł do Zagłębia Lubin. Kajo, dziękujemy za wszystko! 💚 Szczegóły 👉🏼 https://t.co/m2bStXWZOx pic.twitter.com/LpneKQJKdA — Warta Poznań (@WartaPoznan) June 21, 2024

W kwestiach piłkarskich czerwiec w Poznaniu stał jednak przede wszystkim pod znakiem nowego domu Warty. Kiedyś Polsat emitował ”Awanturę o kasę”, w Poznaniu zaś pojawiła się awantura o stadion. Przed końcem sezonu Warta jako miejsce rozgrywania swoich meczów we wniosku licencyjnym zgłosiła Stadion Miejski w Poznaniu. Po spadku okazało się, że klub może mieć problemy z finansowaniem obiektu. Lech oczekiwał bowiem od Warty konkretnej sumy na utrzymanie stadionu.

Parafrazując słynne hasło kibiców GKS-u Katowice, postawiono sprawę jasno – gra przy Bułgarskiej albo śmierć. Podczas spotkania z mediami właściciel Warty Bartłomiej Farjaszewski mówił, że ”Jeśli nie dojdzie do porozumienia ws. gry przy Bułgarskiej, nie przystąpimy do rozgrywek 1. Ligi”. Warcie groziło więc rozpoczęcie nowego sezonu od poziomu IV ligi. Choć kilka dni po ostatecznym terminie złożenia do PZPN wniosku licencyjnego, to w liście otwartym Farjaszewski poinformował, że Warta przystąpi do rozgrywek 1. Ligi. Za cel postawiono sobie powrót na Drogę Dębińską jeszcze w tym sezonie, ale na razie nie wiadomo, gdzie Warta rozegra pierwszą część sezonu.

Druga część listu Bartłomieja Farjaszewskiego. pic.twitter.com/PTZKxxEV5t — Warta Poznań (@WartaPoznan) June 24, 2024

Choć Dawid Szulczek jeszcze przed końcem sezonu ogłosił odejście z Warty, w ubiegłym tygodniu Grzegorz Hałasik z ”Radia Poznań” informował, że prowadził treningi z zawodnikami. To dlatego, że kontrakt trenera i zawodników obowiązywały do końca czerwca. Z kolei Dawid Dobrasz z portalu ”Meczyki.pl” dodawał, że piłkarze zostali poproszeni o zrzeczenie się pensji za maj i czerwiec z powodu problemów finansowych klubu.

Wraz z pojawieniem się wreszcie konkretnej informacji, czy Warta zagra w przyszłym sezonie I ligi, poznaliśmy nowego szkoleniowca ”Zielonych”. Jest nim Piotr Jacek, który przez dwa ostatnie sezony prowadził trzecioligowe rezerwy Legii Warszawa. 47-latek związany jest z Poznaniem, gdyż pochodzi z tego miasta. Swoją przygodę z piłką rozpoczynał w SKS-ie 13 Poznań, skąd trafił do Lecha. Jacek grał jeszcze w kilku wielkopolskich klubach, jak Huragan Pobiedziska, Amica Wronki, Sokół Damasławek i KS Mosina, gdzie zakończył piłkarską karierę.

W 2011 roku rozpoczął karierę trenerską i jej pierwsze sześć lat spędził w Miedzi Legnica, gdzie m.in. prowadził rezerwy. W kolejnych latach był trenerem rezerw Zagłębia Lubin, Stali Brzeg, Sokoła Ostróda, MKS-u Kluczbork. Kilka miesięcy przed przyjściem do Legii podjął się misji utrzymania Stomilu Olsztyn w I lidze, jednak nie udało mu się tego dokonać.

Dyrektor sportowy Warty Dawid Frąckowiak (którego notabene powrót po pięciu latach ogłoszono tego samego dnia) tak skomentował dla mediów klubowych zatrudnienie Jacka w roli szkoleniowca:

Chcemy, aby Warta wróciła do swojego DNA i była bardziej lokalna. Dlatego też zdecydowaliśmy się na trenera Piotra Jacka, bo to człowiek stąd. Przekonał nas swoją wizją i pomysłem na to, jak ”Zieloni” mają funkcjonować w nowym sezonie. Ponadto za trenerem przemawia fakt, że posiada już spore doświadczenie w pracy w piłce seniorskiej, także na poziomie I ligi. Uznaliśmy, że zasługuje na szansę, jaką niewątpliwie jest praca w pierwszoligowej Warcie Poznań.

Jako że Warta przystąpi do rozgrywek Betclic 1. Ligi, 20 lipca zainauguruje sezon ligowy. Jej pierwszym rywalem będzie Bruk-Bet Termalica, z którą zmierzą się na wyjeździe. Tydzień później Warta ma podjąć u siebie Wisłę Płock, jednak wciąż nie wiadomo, gdzie zostanie rozegrane to spotkanie.

fot. Jan Piechota / Warta Poznań

