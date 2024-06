Antonio Candreva ma za sobą mierny sezon, ale to samo tyczy się Salernitany – choć to raczej niedopowiedzenie. Klub ze Stadio Arechi zajął ostatnie, 20. miejsce w tabeli Serie A i zdobył jedynie 17 punktów. Możliwe, że była najgorszym obok Sheffield United zespołem w ligach z top5. Nie pomógł nawet włoski magik , który co sezon urzeka kibiców pięknymi uderzeniami z daleka. Trzy kluby są chętne na jego usługi w nowym sezonie, mimo dość podeszłego wieku.

Candreva zostanie w Serie A?

Antonio Candreva jest przedmiotem zainteresowania trzech klubów Serie A. Tę informację podała La Gazzetta dello Sport. Dwa z nich to świeżo upieczeni beniaminkowie – Como oraz Parma. Kluby te zarządzane są przez zagraniczny kapitał – odpowiednio: indonezyjski i amerykański.

Antonio Candreva i Salernitana doszli do porozumienia w sprawie wcześniejszego rozwiązania kontraktu. Monza wyraża duże zainteresowanie zawodnikiem, ale ma konkurencję w postaci Como i Parmy. [La Gazzetta dello Sport] pic.twitter.com/ZXLvxkcy3W — AC Monza Polska (@ACMonzaPolska) June 25, 2024

37-letni pomocnik do tej pory w Serie A rozegrał 502 spotkania i zdobył 85 bramek. Znajduje się on jedynie 11 trafień od miejsca w top100 najlepszych strzelców w historii ligi włoskiej. Candreva w sezonie 2023/24 zanotował sześć trafień co oznaczało, że zakończył kampanię jako najlepszy strzelec drużyny z okolic Neapolu.

Znany 'producent’ bramek z dystansu (TUTAJ nitka) trafił do Salerno w lecie 2022 roku po nieporozumieniach z Marco Giampaolo. Przez dwa sezony w 69 ligowych spotkaniach strzelił 13 goli.

Salernitana w ostatnim sezonie wygrała zaledwie dwa spotkania ligowe, a przegrała 25. Na pierwszą wygraną drużyna Mateusza Łęgowskiego czekała do 13. kolejki i meczu z Lazio. Od 31 grudnia 2023 roku, klub nie wygrał ligowego meczu. Jego bilans w 2024 roku to pięć remisów i 15 porażek.

Klub prowadziło aż czterech trenerów. Sezon rozpoczął Paulo Sousa, po nim schedę przejął Filippo Inzaghi. Na wiosnę kadrę na krótko przejął Fabio Liverani, a sezon dokończył Stefano Colantuono. Candreva w swojej karierze w Serie A, poza Salerno, grał także w Sampdorii, Interze, Lazio, Cesenie, Parmie, Udinese, Juventusie i Livorno.

Fot. PressFocus

