Ashley Young na dłużej z Evertonem

Ashley Young wciąż nie ma ochoty kończyć z graniem w piłkę. Były piłkarz Manchesteru United oraz Interu Mediolan, 38-letni już Anglik przedłużył właśnie o rok swój kontrakt z Evertonem. Klub już wydał w tej sprawie oficjalny komunikat.

38-letni już Anglik nigdy nie był stawiany obok takich legend angielskiego futbolu jak Wayne Rooney, David Beckham czy też Ashley Cole. Jego długowieczność zasługuje jednak na wyróżnienie. Gdy opuszczał w 2020 roku Manchester United, to wielu wieszczyło, że nadszedł czas na odwieszenie butów na kołku. Na tym się jednak nie skończyło.

Wpierw przyszedł roczny pobyt w Interze Mediolan okraszony mistrzostwem Włoch w 2021 roku. Następnie był powrót po wielu latach do Aston Villi. Teraz Ashley Young pisze kolejny rozdział swojego bogatego piłkarskiego życia w Evertonie.

Ashley Young od 2023 roku reprezentuje barwy Evertonu. W ostatnich godzinach klub ten poinformował, że przynajmniej jeszcze przez rok defensor będzie występować na Goodison Park.

Ashley Young has signed a one-year contract extension with the Toffees! ✍️

— Everton (@Everton) June 25, 2024