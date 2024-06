Bezbarwny remis dał awans Anglii

Reprezentacja Anglii w ostatnim meczu fazy grupowej przeciwko Słowenii odnotowała remis 0:0. ,,Synowie Albionu” przed startem EURO 2024 wymieniani byli w gronie faworytów do końcowego triumfu w imprezie. Ich gra nie potwierdza jednak wysokich oczekiwań, co po raz kolejny znalazło odzwierciedlenie w meczu ze Słoweńcami. Po bezbarwnym meczu Anglicy awansowali do kolejnego etapu turnieju.

Sytuacja w grupie przed meczem

Reprezentacja Anglii przed startem mistrzostw Europy w Niemczech wymieniana była w gronie faworytów do końcowego zwycięstwa w turnieju. Pierwsze dwa mecze w wykonaniu ,,Synów Albionu” były bardzo rozczarowujące. Wprawdzie zdobyli cztery punkty i zajmowali pierwsze miejsce w swojej grupie, jednak ich styl był daleki od ideału. Z kolei reprezentacja Słowenii przed ostatnią kolejką fazy grupowej zajmowała drugie miejsce. Nie mieli przed startem imprezy tak wielkich ambicji jak Anglicy i zależało im głownie na wyjściu z grupy. Wszystkie drużyny w tej grupie zebrały podobną ilość punktów, dzięki czemu wszystkie miały szanse na awans do dalszej fazy, co zwiastowało ciekawą ostatnią kolejkę.

Pierwsza połowa

Zgodnie z oczekiwaniami już od pierwszych minut to reprezentacja Anglii częściej operowała piłką. Pierwszą groźną sytuację już na samym początku wykreowali sobie Słoweńcy. Benjamin Sesko przejął pikę w polu karnym i z bliskiej odległości oddał strzał głową. Jego uderzenie było jednak za słabe przez co powędrowało wprost w ręce Jordana Pickforda. W 20. minucie ,,Synowie Albionu” dali próbkę swoich możliwości. Stworzyli bardzo ładną akcję zakończoną finiszem Bukayo Saki. Jak się jednak okazało podający chwilę wcześniej Foden znajdował się na spalonym. Sędzia nie miał wątpliwości co do swojej decyzji ani przez chwilę i momentalnie użył gwizdka.

W 35. minucie Phil Foden oddał mocne uderzenie w samo okienko z rzutu wolnego. Jan Oblak wyczuł jednak jego intencje i popisał się pewną interwencją. Pod koniec pierwszej odsłony ponownie zaatakowali Anglicy. Aktywny Trippier wbił mocne i podkręcone dośrodkowanie w pole karne przeciwników. Żaden z jego partnerów jednak nie sięgnął piłki, a ta minimalnie przeleciała tuż obok słupka. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Stroną przeważającą zdecydowanie była Anglia, jednak nic z tego nie wynikało. Nie oglądaliśmy zbyt wielu sytuacji pod bramkowych.

Druga połowa

Bardzo długo trzeba było czekać w drugiej odsłonie spotkania, aż coś się wydarzy. Dopiero w 74. minucie Declan Rice dosyć szczęśliwie wdarł się na skraj pola karnego reprezentacji Słowenii. Zdecydował się na strzał, który przeleciał jednak wysoko nad poprzeczką. Z tej sytuacji mógł wykrzesać zdecydowanie więcej.

,,Synowie Albionu” w doliczonym czasie gry oddali pierwsze celne uderzenie w drugiej połowie. Cole Palmer, który w 71. minucie pojawił się na boisku znalazł się w dogodnej sytuacji w polu karnym. Była to zdecydowanie najlepsza sytuacja w tym spotkaniu. Oddał jednak słaby strzał w sam środek pola karnego i Oblak nie miał najmniejszych problemów z obroną. W samej końcówce kolejny rezerwowy, Trent Alexander-Arnold, zdecydował się na uderzenie z dalszej odległości. Piłkarze przeleciała jednak wysoko nad bramką.

Anglicy mimo ogromnej przewagi i posiadania piłki na poziomie 71% po raz kolejny zawiedli swoim poziomem. Sytuacji było jak na lekarstwo. Mecz zakończył się wynikiem 0:0. Z takiego wyniku może być zadowolona Słowenia, która ostatecznie zajęła trzecie miejsce i teraz nie będzie już wyczekiwała innych wyników, aby udało jej się zameldować w kolejnej fazie. Reprezentacja Anglii z pięcioma punktami na koncie zakończyła zmagania grupowe na pierwszym miejscu i zagra po raz pierwszy w historii turniejów międzynarodowych z Holandią.



England and Slovenia share the points 🤝 England top Group C 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#EURO2024 | #ENGSVN pic.twitter.com/VtUAncDydS — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024

W grupie C odnotowano jedno zwycięstwo w grupie i 5 remisów. Rozkład remisów i wygranych był identyczny jak w grupie Anglików na MŚ 1990.

