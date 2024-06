Wicemistrz Polski ogłosił kolejny transfer! Wychowanek RB Lipsk nowym piłkarzem Śląska Wrocław

Wicemistrzowie Polski zakontraktowali nowego piłkarza. Do drużyny Śląska Wrocław dołączy wychowanek RB Lipsk – Simon Schierack. Kim jest 19-letni piłkarz? Czy zdoła zawojować Ekstraklasę?

Simon Schierack nowym piłkarzem Śląska Wrocław!

Śląsk ma za sobą bardzo dobry sezon w Ekstraklasie, który ostatecznie skończył na drugim miejscu w tabeli, będąc zaledwie gorszym w bilansie bramek od pierwszej Jagielloni. Jacek Magiera, jak i działacze klubowi wiedzą że przed klubem teraz jeszcze dużo wyzwań, a najbliższymi są kwalifikacje do Ligi Konferencji Europy. Z tego względu trzeba zacząć zastanawiać się nad poważnymi wzmocnieniami, a pierwszym z takowych ma być ściągnięcie Simona Schieracka zza naszej zachodniej granicy.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗝𝗔𝗟𝗡𝗜𝗘: 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐞𝐫𝐚𝐜𝐤 nowym piłkarzem Śląska Wrocław! 19-letni pomocnik podpisał z WKS-em kontrakt do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa sezony. Witamy we Wrocławiu, Simon! #Schierack2026 👉 https://t.co/RbREaMYoQc pic.twitter.com/OGrdDZiEZr — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) May 31, 2024

19-letni pomocnik to wychowanek RB Lipsk, który nie miał okazji na debiut w seniorskiej drużynie. Zeszły sezon za to spędził w kadrze U-19, gdzie w najlepszej młodzieżowej lidze Niemiec strzelił cztery bramki i odnotował trzy asysty. By postawić pierwsze kroki w seniorskiej piłce wybrał nieco słabszą polską ligę, gdzie ma okazję wdrożyć się do zawodowego grania. Jest pomocnikiem, ale bez konkretnej roli w tej linii. Najczęściej gra jako środkowy pomocnik, jednak nie ma problemu grać na „ósemce”, czy nawet bardziej jako „dziesiątka”. Wrocławskiemu klubowi więc przyda się tak wszechstronny zawodnik, z doświadczeniem z niemieckich akademii.

Polskie korzenie powodem transferu do Śląska?

Simon Schierack jak zdradził w rozmowie z osobami będącymi wokół Śląska ma polskie korzenie. Jego pradziadkowie pochodzili z Wrocławia, więc przeprowadzka akurat do tego miasta wydaje się bardziej jasna po zapoznaniu się z tą historią. W końcu dla Schieracka jest to okazja do powrotu w rodzinne strony.

Ten transfer to drugie letnie wzmocnienie na Tarczyńskie Arena. Wcześniej już zakontraktowano Serafina Szotę z Widzewa Łódź. Wokół wicemistrza Polski narasta ciągle coraz więcej plotek o kolejnych potencjalnych transferach, a te najpopularniejsze mówią o Łukaszu Gerstensteinie ze Stali Mielec, czy o Tomaszu Losce z Bruk-Betu Termalica Nieciecza. Jednego możemy być pewni – klub z Wrocławia dopiero zaczął ogłaszać nowe nabytki, a wiele więcej przed nami!

fot. screen YouTube/Śląsk Wrocław

