Atletico Madryt rozpoczyna współpracę z Premier League. Pakistańską Premier League

Hiszpańska „Marca” poinformowała, że Atletico Madryt znalazło się wśród instytucji zagranicznych współpracujących na rzecz rozwoju piłki nożnej w Pakistanie. Na czym ma polegać współpraca hiszpańskiego klubu oraz azjatyckiego kraju?

Atletico Madryt prowadzi ekspansję

„Los Colchoneros” w dalszym ciągu prowadzą działania mające na celu zwiększenie rozpoznawalności klubu na całym świecie. Władze Atletico chciałyby poprzez rynek azjatycki rozszerzyć wpływ swojej marki. W przeciwieństwie do innych znanych klubów, które w tym celu zwracają się ku Chinom, Japonii czy Korei Południowej, zespół z Madrytu będzie współpracował z Pakistanem.

Ceremonia otwarcia Pakistańskiej Premier League odbędzie się 4 czerwca w mieście Lahore. Jak donosi „Marca”, przedstawiciele klubu są podekscytowani takimi działaniami. W przeszłości Atletico Madryt opracowało już projekt rozwoju Międzynarodowej Akademii w Lahore na lata 2016–2020. Dyrektor techniczny Atletico Madryt Adolfo Guerrero Gunther stwierdził:

Pakistan to ogromny rynek pełen możliwości, na którym chcemy zbadać różne możliwości rozwoju programów Akademii.

Akademie Atletico Madryt od wielu lat z sukcesami powstają na całym świecie. W sumie działają w ponad 40 krajach, gdzie oferują programy rozwoju piłkarskiego dla młodych zawodników i trenerów pod czujnym okiem specjalistów z Hiszpanii.

Zaspokoić potrzeby ludzi

Pakistan to państwo zamieszkiwane przez około 235 milionów osób. Jest to ogromny rynek, którego wykorzystanie może wprowadzić zainteresowanie piłką nożną na znacznie wyższy poziom. Póki co dominującymi sportami w Pakistanie są krykiet (zdecydowany nr 1) oraz hokej na trawie. Według wyliczeń w Pakistanie jest około 63 miliony fanów piłki nożnej. Zarejestrowanych jest około 3,4 miliona zawodowych piłkarzy. Obecnie najbardziej znanym piłkarzem z Pakistanu jest Easah Suliman występujący w lidze azerskiej. Jest wychowankiem Aston Villi, w przeszłości grał też w Vitorii Guimarães.

Problem w tym, że „na górze” powstał konflikt. Pakistańska Liga Piłki Nożnej (PFL), której ambasadorem jest zdobywca Złotej Piłki w roku 2001 Michael Owen została uznana za nielegalną przez Pakistańską Federację Piłki Nożnej (PFF). W uzasadnieniu czytamy:

Uczestnictwo, organizowanie lub wspieranie jakichkolwiek wydarzeń piłkarskich niezatwierdzonych przez PFF stanowi wyraźne naruszenie art. 82 konstytucji PFF i może skutkować podjęciem środków dyscyplinarnych. Ponadto PFF podkreśla, że ​​wspiera wszelkie projekty mające na celu prawdziwy rozwój piłki nożnej w kraju, pod warunkiem, że zostaną należycie zatwierdzone przez federację.

PFL, które w założeniu miałoby być ligą opartą na franczyzie ogłosiło 1 listopada jako datę rozpoczęcia zawodów. Nie wiadomo jednak, czy do startu ligi wspieranej przez Atletico Madryt dojdzie. Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o…? No właśnie.

