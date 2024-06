Endrick pożegnany jak legenda

Endrick kilka dni temu rozegrał ostatni mecz w barwach Palmeiras. Siedemnastolatek latem odchodzi do Realu Madryt. Wchodząca gwiazda brazylijskiej piłki została pożegnana jak prawdziwa legenda. Inni mogą tylko pozazdrościć.

Brazylijczyk ma dopiero siedemnaście lat, a już jest określany jako wielka gwiazda tamtejszej piłki. Eksperci twierdzą, że może nawet jest lepszym piłkarzem niż Neymar w tym samym wieku. Za nastolatkiem już ostatni mecz w barwach Palmeiras, którego jest też wychowankiem. Ten dzień pozostanie na długo w pamięci piłkarza.

Kibice Palmeiras, którzy wypełnili stadion do ostatniego miejsca, sprawili pożegnanie 17-latkowi godne prawdziwej legendy. Palmeiras grało tego dnia mecz w Copa Libertadores z San Lorenzo. Padł remis bezbramkowy. Endrick zszedł z boiska w 70. minucie. Nie krył wzruszenia z reakcji kibiców.

Real Madryt już w grudniu 2022 roku zapewnił sobie transfer z udziałem Endricka. Uzgodniono też, że dołączy do drużyny latem 2024 roku. Florentino Perez i Carlo Ancelotti bardzo czeka na przybycie 17-latka. Czy od razu dostanie szansę tego nie wiadomo. Tym bardziej, że przychodzi też Kylian Mbappe. Na pewno będzie projektem na dalszą przyszłość w Realu Madryt.

