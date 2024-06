Real Madryt po raz 15. w historii wygrywa Ligę Mistrzów!

Real Madryt pokonał na londyńskim Wembley 2:0 Borussię Dortmund i po raz 15. w historii sięgnął po Puchar Europy. Zwycięskie bramki w drugiej połowie zdobyli Dani Carvajal i Vinicius Junior. Z kolei dla prowadzącego Real Carlo Ancelottiego był to piąty w karierze triumf w Lidze Mistrzów, z czego trzeci w roli szkoleniowca ”Królewskich”.

Po raz pierwszy od 17 maja 2023 roku i rewanżowego meczu 1/2 finału z Manchesterem City (0:4) w meczu Ligi Mistrzów zagrał Thibaut Courtois. Belg został pierwszym piłkarzem od 2012 roku i Ryana Bertranda z Chelsea, który w finale Ligi Mistrzów zaliczył swój premierowy występ (w danym sezonie) w tych rozgrywkach. Co więcej, Courtois jest pierwszym bramkarzem, którego debiutancki występ w danej edycji Ligi Mistrzów przypada na finał.

Obok Courtoisa, względem rewanżowego meczu 1/2 finału z Bayernem (2:1), Carlo Ancelotti przeprowadził jeszcze jedną roszadę. Eduardo Camavinga zastąpił w środku pola swojego rodaka – Aureliena Tchouameniego. Edin Terzić nie dokonał zaś żadnych zmian w wyjściowym składzie Borussii Dortmund względem półfinałowego dwumeczu z PSG, wygranego przez BVB 2:0 (1:0, 1:0).

