Fiorentina zmienia trenera

Fiorentina drugi sezon z rzędu dotarła do finału Ligi Konferencji Europy i po raz drugi zeszła z placu boju pokonana. Nie jest to jednak jedyne osiągnięcie Vincenzo Italiano w klubie ze Stadio Artemio Franchi. Dotarła także do finału Coppa Italia. Były trener Spezii przywrócił legendarnemu klubowi z Toskanii godność, ale doszedł do ściany. Pora na zmiany – Italiano pożegnał się z klubem na pomeczowej konferencji prasowej po ostatnim meczu sezonu Serie A z Atalantą (3:2).

Fiorentina rozegrała zaległy mecz z Atalantą dopiero teraz – mecz miał odbyć się w kwietniu, ale 'Viola’ zrezygnowała z występu z uwagi na poważny problem zdrowotny u jej dyrektora, Joe Barone. Działacz zmarł po dwóch dniach, skutkiem był zawał serca w pierwotnej dacie spotkania. Obie drużyny nie mogły zagrać tego meczu wcześniej ze względu na ciągnące się europejskie terminarze – obie z ekip grały w europejskich finałach, choć z różnym powodzeniem.

🚨🟣 Fiorentina confirm that Vincenzo Italiano’s set to leave the club, it’s over.

The new manager will be Raffaele Palladino, just waiting on final details and formal signature on contract valid until June 2026. pic.twitter.com/yIronwIetx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024