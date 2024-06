Bayern finalizuje pierwszy letni transfer

Bayern Monachium osiągnął porozumienie z pomocnikiem Fulham João Palhinhą. Uzgodnione zostały jego zarobki, a kontrakt leży na stole. Wciąż trwają jednak rozmowy między klubami. Fulham chce otrzymać za Portugalczyka kwotę w wysokości 45 milionów euro.

Bayern wzmacnia środek pola

Dopiero co informowaliśmy o planowanej wyprzedaży w zespole Bayernu, podczas z której z klubem mogą pożegnać się kluczowi piłkarze środka pola – Joshua Kimmich i Leon Goretzka. Prawdopodobieństwo odejścia któregoś z tych zawodników wzrasta wraz z informacją o porozumieniu Bayernu z pomocnikiem Fulham João Palhinhą. Portugalczyk miał już uzgodnić zarobki w nowym klubie, a kontrakt leży na stole. Palhinha podpisze z Bayernem cztero- lub pięcioletnią umowę.

Wciąż jednak trwają rozmowy między Bayernem a Fulham ws. kwoty transferu. Jak informuje Florian Plettenberg z niemieckiego oddziału ”Sky Sports”, klub z zachodniego Londynu ma otrzymać za Palhinhę od 40 do 45 milionów euro. Byłby to więc szósty najdroższy transfer przychodzący w historii Bayernu i zarazem druga największa sprzedaż w historii Fulham. ”The Cottagers” drożej sprzedali jedynie Aleksandara Mitrovicia, który rok temu przeniósł się do Al-Hilal za ok. 53 mln euro.

🚨🆕 News João #Palhinha | Advanced negotiations between Bayern and Fulham now! A timely agreement between is expected! ➡️ Palhinha can sign a four- or five-year contract

➡️ Transfer fee: €40-45m! Palhinha, he’s the desired defensive midfielder for Kompany. Eberl, now… pic.twitter.com/aivYqYAfaF — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 9, 2024

Palhinha miał być priorytetem transferowym Bayernu. Do porozumienia udało się dojść jeszcze przed mistrzostwami Europy i obie strony liczą, że formalności zostaną dopięte jeszcze przed startem turnieju. Póki co, Portugalczyk do rywalizacji w środku pola będzie miał Joshuę Kimmicha, Leona Goretzka, Konrada Laimera, Aleksandara Pavlovicia oraz jego rodaka – Raphaela Guerreiro. Wszystko jednak wskazuje na to, że konkurencja dla Palhinhi na tę pozycję się zmniejszy.

Bayern byłby dla Palhinhi szóstym klubem w karierze, z czego drugim z ligi TOP 5. W sezonie 2016/17 zadebiutował w pierwszym zespole Sportingu, mając za sobą wypożyczenia do Moreirense i Belenenses. W latach 2018-20 był wypożyczony do Bragi, a w pierwszym sezonie po powrocie do Sportingu sięgnął z tym klubem po pierwsze od 19 lat mistrzostwo Portugalii. W 2022 roku za kwotę 22 mln euro trafił do Fulham, co było wówczas czwartym najdroższym zakupem w historii tego klubu.

W Premier League rozegrał 68 spotkań i stał się jedną z najbardziej docenianych ”szóstek” w tej lidze. W sezonie 2022/23 wykonywał średnio 4,2 wślizgów na mecz, co było najwyższym wynikiem w Premier League. Podobnie było w minionym sezonie, kiedy to jego średnia wślizgów na mecz wzrosła do 4,6.

Z drugiej strony – w obu ostatnich sezonach Premier League żaden inny zawodnik nie obejrzał tylu żółtych kartek. W sezonie 2022/23 Palhinha otrzymał 14 napomnień, w minionym sezonie zaś 13. Dla porównania, ostatni raz do takiej liczby żółtych kartek w rozgrywkach Premier League dobił Etienne Capoue, a miało to miejsce w sezonie 2018/19 – trzy lata przed przenosinami Palhinhi do Anglii.

