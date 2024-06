Przemysław Frankowski: ”Cel jest jeden – wyjść z grupy”

Przemysław Frankowski, Krzysztof Piątek i Paweł Dawidowicz pojawili się po meczu w tzw. strefie mieszanej, gdzie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zawodnicy podkreślali, jak wiele zmieniło się za kadencji Michała Probierza. Nie brakowało też odważnych deklaracji, jak stawianie sobie za celu wyjścia z grupy na EURO.

Frankowski, Piątek i Dawidowicz po meczu z Turcją

Na pierwszy rzut oka widać, że reprezentacja odżyła pod wodzą Michała Probierza. W rozmowie z mediami Paweł Dawidowicz i Przemysław Frankowski nie kryli, że cenią sobie współpracę z tym szkoleniowcem:

”Poprawiła się mentalność. W kadrze to jest podstawa. Trener Probierz kładzie na to duży nacisk. To podstawa, żeby iść do przodu” – mówił Paweł Dawidowicz

”Wszystko jest bardzo przejrzyste, jasne. Od pierwszego zgrupowania każdy z nas wiedział, jaki mamy pomysł. Trener zachęca nas do ryzyka. Z każdym meczem lepiej to wygląda i my też wierzymy w to, co trener nam przekazuje. Widać, że trener w to wierzy i napędza nas do tego, by ryzykować i grać ofensywnie” – dodawał Przemysław Frankowski

Frankowski nie krył, że Turcja wyglądała bardzo dobrze w drugiej połowie, ale mimo to udało się przechylić szalę zwycięstwa na naszą korzyść:

”To był na pewno przydatny przeciwnik (Turcja – przyp. red.) przed Holandią. Na pewno przeanalizujemy ten mecz, co było dobre, co było złe. Ale myślę, że wynik końcowy jest istotny. Cieszymy się z tego, że wygraliśmy mecz, gdzie druga połowa była dużo cięższa. Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną i czasem takie mecze też trzeba wygrać. Teraz z podniesioną głową jedziemy do Niemiec”

Piłkarz Lens zapytany, czy Francuzi mogą się nas obawiać odpowiedział:

”Rozmawiałem z Brice’m (Brice Samba, bramkarz Lens – przyp. red.) o reprezentacji Francji. On się zapytał o parę aspektów naszej drużyny. Wiadomo, że to jest trzeci mecz, a przed nami ważniejsze mecze z Holandią i Austrią, i dopiero później możemy się zastanawiać, co będzie z Francją.”

”To ciężcy przeciwnicy, ale tylko się cieszyć, że z takimi będziemy grać. Cel jest jeden – wyjść z grupy. Nie ma się czego obawiać, tylko wyjść i grać swoje. Najpierw trzeba się skoncentrować na Holandii, ten mecz jest bardzo istotny. Myślę, że po meczach z Holandią i Austrią będziemy gotowi, żeby powalczyć z Francją.”

”Z drzwiami” do reprezentacji wszedł Kacper Urbański. Podczas czerwcowego zgrupowania 19-latek zaliczył dwa pierwsze występy w seniorskiej kadrze. Swoją postawą zyskał nie tylko w oczach kibiców, ale i samych piłkarzy. Tak wypowiedział się o nim Frankowski:

”Widać, że Kacper Urbański ma dużo jakości w sobie, jest bezczelny w pozytywnym znaczeniu. Myślę, że może być tajną bronią na EURO.”

O komentarz po spotkaniu z Turcją poproszony także został Krzysztof Piątek:

”Na pewno były jakieś mankamenty w tym meczu. Ale mieliśmy też dużo kontuzji w trakcie meczu. To też nie jest łatwe, bo trzeba zmieniać taktykę, czy ustawienia Te 15-20 minut nie było najlepsze, ale dobrze się broniliśmy. Na EURO z większymi rywalami też będą takie momenty, że oni przejmą inicjatywę. Ale mamy nadzieję, że też będziemy się szczelnie bronić i dobrze zachowywać w obronie.”

”Nie mam osobistych nadziei na EURO. Bardziej patrzę na drużynę, a jako drużyna chcemy dobrze się zaprezentować. Jak drużyna będzie się dobrze prezentować, to mam nadzieję, że i ja swoją cegiełkę dołożę. Będziemy walczyć, żeby wygrać te mecze.”

