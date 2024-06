Miroslav Klose ma nowy klub

Miroslav Klose od pewnego czasu był na bezrobociu, został bowiem zwolniony z funkcji trenera SCR Altach, klubu (wtedy) austriackiej ekstraklasy. Teraz to się zmieniło. Władze 1. FC Nürnberg poinformowały, że od przyszłego sezonu, głównym menadżerem zespołu zostanie właśnie legendarny napastnik. Były napastnik rozpocznie treningi z nową drużyną od 24 czerwca.

Klose trenerem 1. FC Nürnberg!

We wtorek rano, drugoligowy niemiecki ogłosił następcę Cristiana Fiela. Ta rola przeszła na barki 137-krotnego reprezentanta Niemiec, urodzonego w Opolu Miroslava Klose. Dla byłego piłkarza, będzie to kolejne wyzwanie na trenerskiej ścieżce kariery.

#MitMIRO gehen wir in die Zukunft! 🤝 Miro #Klose wird neuer Cheftrainer des #FCN. Herzlich willkommen beim Club! ✌ 📺 Seine Vorstellung könnt ihr jetzt im Livestream verfolgen 👉 https://t.co/ePQvyHjW1J pic.twitter.com/p0XFzvmygR — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) June 11, 2024

Dla przypomnienia – były napastnik od razu po zakończeniu kariery, pełnił funkcję asystenta selekcjonera reprezentacji Niemiec. Potem prowadził zespół Bayernu Monachium U-17, a następnie przeniósł się do głównego zespołu, jednak jako asystent Hansi Flicka. Ostatnia drużyna jaką prowadził było austriackie Altach, w którym jednak nie zaprezentował się zbyt dobrze i został zwolniony z powodu słabych wyników. Była to jego pierwsza seniorska drużyna, w której był głównym trenerem.

Do Norymbergi Klose trafi na najbliższe dwa lata. Przed Mistrzem Świata z 2014. roku nie stawia się wielkich oczekiwań. Wiadomo, że kibicom 1. FC Nürnberg marzy się powrót do elity, jednak od kliku sezonów są oni 2-ligowym średniakiem. Poprzedni sezon zakończyli na 12. miejscu w tabeli 2. Bundesligi. Oto co powiedział najlepszy strzelec w historii MŚ:

Od razu skorzystałem z możliwości objęcia tego klubu. 1. FC Nürnberg ma świetne podstawy w postaci pracy z młodzieżą, na której chcemy nadal bazować. Teraz nadszedł czas, aby zacząć pracować i skierować sezon na właściwą ścieżkę.

Miro jest trenerem niezwykle skrupulatnym i mającym obsesję na punkcie szczegółów. Ma jasny pomysł jak osiągnąć sukces i czego potrzeba drużynie zarówno na boisku, jak i w szatni. Nadajemy na tych samych falach. – dodał dyrektor sportowy klubu.

Klose to istna legenda niemieckiego, jak i światowego futbolu. Jako piłkarz, dobrą sławą okrył się w Bayernie Monachium i Lazio, w których łącznie spędził dziewięć lat! W swoim arsenale sukcesów ma m. in. tytuł najlepszego strzelca w historii Mistrzostw Świata. Dla swojej reprezentacji narodowej w 137 meczach strzelił 71 goli, co do dzisiaj czyni go najskuteczniejszym piłkarzem w historii reprezentacji Niemiec.

A jak sobie poradzi jako menadżer? Póki co wiemy, że indywidualnie nie wychodziło mu to najlepiej, jednak ma on spore doświadczenie jako asystent, co (póki co) wydaje się, że wystarczy na drugoligowego przeciętniaka.

Fot. PressFoto

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: