Powołany do reprezentacji Boliwii Moisés Paniagua nie zagra na tegorocznym Copa America. Utalentowany zawodnik nie jest bowiem pełnoletni, a bez zgody rodziców nie może wjechać na teren USA. Ta nie może zostać podpisana, gdyż… jego ojciec przebywa poza krajem.

Boliwia osłabiona przed Copa America

14 czerwca rozpoczynają się mistrzostwa Europy, a tydzień później startuje 48. edycja Copa America. Automatycznie do turnieju kwalifikuje się 10 reprezentacji ze strefy CONMEBOL, wśród których znajduje się Boliwia. Drużyna ”La Verde” trafiła do grupy C, w której mierzyć się będzie z Urugwajem oraz dwiema drużynami ze strefy CONCACAF – Panamą i gospodarzem turnieju USA.

Jednym z 29 powołanych do szerokiej reprezentacji Boliwii był wychowanek ekstraklasowego klubu Always Ready, 16-letni Moisés Paniagua. W pierwszym zespole Always Ready zadebiutował w październiku 2022 roku, kilka miesięcy po swoich 15. urodzinach. Do tej pory rozegrał 53 mecze, w których strzelił sześć goli i dołożył dwie asysty.

Moisés Paniagua – 16 Year Old Bolivian Starboy | Highlights and Skills 🇧🇴 pic.twitter.com/4TAWnAGVit — 📋 ً (@jdp343) December 16, 2023

Nie zagra na Copa America przez… brak zgody rodziców

Paniagua wraz z 22-letnim Sebastianem Alvarezem został zaproszony na zgrupowanie przez selekcjonera reprezentacji Boliwii, pochodzącego z Brazylii Carlosa Antonio Zago. Piłkarz miał szansę debiutu w seniorskiej reprezentacji Boliwii podczas Copa America, jednak do takowego nie dojdzie. Utalentowany napastnik nie jest pełnoletni, więc by móc dostać wizę wjazdową do USA wymagana jest zgoda obojga rodziców. Ta nie została zaś podpisana, bo… ojciec zawodnika przebywa poza Boliwią.

Na dostarczenie dokumentów jest już za późno, bo reprezentacja Boliwii od dwóch dni przebywa w Stanach Zjednoczonych. Tam jeszcze przed turniejem rozegra towarzyskie mecze z Ekwadorem i Kolumbią. Pierwszy mecz na Copa America Boliwia rozegra 24 czerwca z gospodarzem turnieju – USA. W drugiej kolejce zmierzą się z Urugwajem, a zmagania grupowe zakończą starciem z Panamą.

O napastniku Always Ready zrobiło się w Ameryce Południowej głośno w lutym tego roku. Wówczas w wieku 16 lat i 88 dni wpisał się na listę strzelców w wygranym 6:1 meczu Copa Libertadores ze Sportingiem Cristal, stając się najmłodszym Boliwijczykiem z golem na koncie w historii tych rozgrywek. Co więcej, tylko Angelo z Santosu strzelił gola w Copa Libertadores mając mniej lat na karku. W kwietniu 2021 roku Brazylijczyk dokonał tej sztuki w wieku 16 lat, 3 miesięcy i 17 dni, czyli był nieco trzy miesiące młodszy od Paniagui, gdy ten po raz pierwszy strzelał gola w Copa Libertadores.

Moisés Paniagua. 16 años. Golazo. El futbolista boliviano más joven en anotar en la Copa Libertadores. 🇧🇴💎pic.twitter.com/anXarFKPdi — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) February 21, 2024

fot. Tigo Sports Bolivia / YouTube

