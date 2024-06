EURO 2024: Transfer medyczny w reprezentacji Niemiec

Wychowanek Bayernu Monachium Aleksandar Pavlović nie zagra na EURO 2024. 20-latka z turnieju wyeliminowała choroba, a konkretnie zapalenie migdałków. Julian Nagelsmann dokonał transferu medycznego i w miejsce niedysponowanego Pavlovicia powołał kapitana Borussii Dortmund Emre Cana.

Aleksandar Pavlović był największym objawieniem podczas najgorszego od lat sezonu dla Bayernu Monachium. Thomas Tuchel dał zadebiutować wychowankowi Bayernu pod koniec października 2023 roku. Tydzień później w wygranym 4:0 starciu z Borussią Dortmund zaliczył premierową asystę, a 11 listopada po raz pierwszy znalazł się w wyjściowym składzie ”Die Roten” (4:2 z Heidenheim).

W styczniu 2024 roku w derbach Bawarii z Augsburgiem strzelił debiutanckiego gola dla Bayernu, a po tygodniu ponownie wpisał się na listę strzelców. Łącznie, Pavlović w minionym sezonie wystąpił w 22 meczach Bayernu, w których zanotował po dwa trafienia i asysty. 14 razy wychodził na murawę w pierwszym składzie, a 10 spotkań rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. I to nie z samymi przeciętniakami, a choćby w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt.

W marcu 2024 roku otrzymał pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji Niemiec, jednak do debiutu wtedy nie doszło. Pavlovicia z wyjazdu na kadrę wyeliminowało zapalenie migdałków. Dwa miesiące później znalazł się w szerokiej, 27-osobowej kadrze na EURO 2024. Pavlović, który na początku maja obchodził dopiero 20. urodziny, był najmłodszym zawodnikiem powołanym przez Nagelsmanna na mistrzostwa Europy.

3 czerwca w zremisowanym 0:0 meczu towarzyskim z Ukrainą zaliczył premierowe 20 minut w pierwszej reprezentacji Niemiec. Niedługo później w mediach pojawiła się informacja, że po EURO Pavlović przejdzie zabieg usunięcia migdałków, które regularnie sprawiają mu problemy zdrowotne.

Niestety, Pavlović tuż przed EURO znów dostał zapalenia migdałków. Początkowo zawodnik musiał opuścić jedynie mecz otwarcia ze Szkocją, ale następnego dnia okazało się, że choroba całkowicie wyeliminuje go z turnieju. Każdej reprezentacji w takiej sytuacji przysługuje jeden transfer medyczny i z takiej opcji skorzystał Julian Nagelsmann. Selekcjoner reprezentacji Niemiec w miejsce niedysponowanego Pavlovicia powołał kapitana Borussii Dortmund Emre Cana.

Dla 30-latka będzie to powrót do ”Die Mannschaft” po niemal roku. Ostatni mecz w narodowych barwach rozegrał we wrześniu 2023 roku przeciwko Francji (2:1). Wówczas Nagelsmann nie był jeszcze selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Kiedy ten przejął narodową drużynę, ani razu nie powołał zawodnika BVB. Co więcej, Can dopiero drugi raz w karierze będzie miał szansę zagrać na dużym turnieju. Wcześniej zagrał jedynie w czterech meczach EURO 2016, gdzie zaliczył 99 minut, z czego 67 minut w półfinałowym starciu z Francją (0:2).

🚨🇩🇪 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Nagelsmann has called up Emre Can for his #EURO2024 squad! 🔄

This is due to Aleksandar Pavlovic dropping out of the squad with infection caused by tonsillitis, reports @Plettigoal. ❌ pic.twitter.com/WmAx5xHuE9

— EuroFoot (@eurofootcom) June 12, 2024