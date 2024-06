RB Lipsk ściąga perełkę niemieckiej piłki!

RB Lipsk finalizuje transfer utalentowanego młodego zawodnika. W ostatnim czasie wiele spekulowało się, co do przyszłości Assana Ouedraogo. 18-latek łączony był z wieloma topowymi europejskimi klubami. Jak informuje Florian Plettenberg, to jednak zespół z Lipska wygrał batalie o perełkę niemieckiej piłki.

W ostatnich miesiącach niejasna była przyszłość Assana Ouedraogo. Młody piłkarz uznawany jest za jeden z większych talentów niemieckiej piłki ostatnich lat. W obecnym sezonie był bardzo chwalony za swoje występy i wyróżniał się na tle swoich kolegów z Schalke 04. Wystąpił w 17 spotkaniach na poziomie 2.Bundesligi, w których zdobył trzy gole i zanotował dwie asysty. Jego liczba meczów byłaby zdecydowanie większa, gdyby nie kontuzja, która wykluczyła go na część rozgrywek. Jak do tej pory rozegrał już 23 spotkania dla młodzieżowych drużyn reprezentacji Niemiec.

W ostatnich miesiącach jasne się stało, że 18-latek otrzyma oferty od wyżej notowanych zespołów i będzie chętny na przeprowadzkę. Łączony był między innymi Newcastle United, Chelsea, Frankfurt, czy z Bayernem Monachium, do którego najbardziej zależało mu dołączyć. Według doniesień Assan Ouedraogo długo czekali na ,,Bawarczyków” i blokowali inne oferty. Klub ostatecznie nie zdecydował się na pomocnika.

🚨🔴 EXCLUSIVE | Assan #Ouedraogo has decided to join RB Leipzig!

▫️Last details between the player’s

camp, Leipzig and Schalke about a permanent deal of the 18 y/o top talent will be clarified now

▫️Contract until 2029. RB will trigger the release clause of around €10m… pic.twitter.com/QHub33IeU8

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 12, 2024