Legia Warszawa z kolejnym letnim transferem

Legia Warszawa ogłosiła Kacpra Chodynę nowym zawodnikiem ”Wojskowych”. 25-latek jest już drugim letnim transferem Legii. Stołeczny klub miał zapłacić Zagłębiu Lubin za ich skrzydłowego 860 tysięcy euro. Chodyna podpisał z Legią czteroletnią umowę.

Legia nie zatrzymuje się na rynku

We wtorek 11 czerwca Legia Warszawa ogłosiła powrót Luquinhasa po 2,5 roku. Brazylijczyk został wypożyczony na rok z występującej w rodzimej ekstraklasie Fortalezy. Już dzień później ”Wojskowi” poinformowali o kolejnym letnim nabytku. Tym razem na zasadzie transferu do Legii dołączył Kacper Chodyna. 25-latek podpisał z nowym klubem umowę do końca sezonu 2027/28.

Za swojego skrzydłowego Zagłębie Lubin otrzymało 860 tysięcy euro, co jest drugim najdroższym transferem wewnątrzligowym w historii ”Miedziowych”. Więcej Zagłębie otrzymało za Bartosza Slisza, którego w 2019 roku sprzedało do Legii za ok. 1,5 mln euro. Do dziś Slisz jest zresztą najdrożej kupionym zawodnikiem w historii Legii. Licząc zaś wszystkie sprzedaże, Chodyna zajmuje szóste miejsce w zestawieniu największych transferów wychodzących Zagłębia.

Kacper Chodyna jest wychowankiem Lecha Poznań, ale w 2017 roku bez żalu został oddany do Zagłębia. W lutym 2020 roku, w wieku 20 lat zaliczył debiut w pierwszym zespole ”Miedziowych”, kiedy to zagrał pełne 90 minut w przegranym 0:2 meczu z Piastem Gliwice. Od sezonu 2020/21 Chodyna stał się podstawowym piłkarzem Zagłębia, a jesienią 2021 roku, za kadencji Dariusza Żurawia został przemianowany z prawego obrońcy na prawego skrzydłowego.

Miniony sezon był dla Chodyny najlepszym w barwach Zagłębia. 25-latek miał bezpośredni udział przy 17 z 43 goli ”Miedziowych” w Ekstraklasie. Zdobył on siedem bramek, co było wyrównaniem jego najlepszego wyniku w lidze z sezonu 2022/23. Pod względem asyst ustanowił zaś swój najlepszy wynik w Ekstraklasie, bowiem zaliczył ich aż dziesięć. Wcześniej jego rekordową liczbą asyst były cztery w sezonie 2022/23.

Chodyna będzie grał w Legii z numerem ”11”, a więc przejmie go po Qendrimie Zybie, który po nieudanym półrocznym wypożyczeniu wrócił do kosowskiego FC Ballkani. Prawdopodobnie debiut Chodyny w nowych barwach nastąpi w pierwszej kolejce Ekstraklasy, gdzie Legia zmierzy się… z Zagłębiem Lubin. Co więcej, okazało się, że ostatnim meczem Chodyny dla Zagłębia był występ przeciwko… Legii, który miał miejsce w finałowej kolejce minionego sezonu.

