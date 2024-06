EURO 2024: Znamy sędziego meczu Polska – Holandia

Już za dwa dni reprezentacja Polski rozpocznie zmagania na EURO 2024. W pierwszym meczu fazy grupowej ”Biało-Czerwoni” zmierzą się w Hamburgu z Holandią. UEFA na sędziego tego spotkania wyznaczyła Artura Soaresa Diasa. Portugalczyk przed kilkoma tygodniami prowadził finał Ligi Konferencji Europy.

Po informacji, kto poprowadzi mecz otwarcia EURO 2024 pomiędzy Niemcami a Szkocją, poznaliśmy sędziów głównych meczów, które odbędą się w weekend 15 i 16 czerwca. W niedzielę 16 czerwca o godzinie 15 Polacy w Hamburgu podejmą Holandię, a na rozjemcę w tym spotkaniu UEFA wyznaczyła Artura Soaresa Diasa z Portugalii.

Soares Dias od 2010 roku jest sędzią międzynarodowym, ale do tej pory tylko raz sędziował na dużym turnieju. Na rozgrywanym w 2021 roku EURO 2020 Soares Dias poprowadził dwa mecze grupowe – Turcji z Walią (0:2) i Czechów z Anglią (0:1). W minionym sezonie Soares Dias poprowadził sześć meczów europejskich pucharów. Trzy razy sędziował w fazie grupowej Ligi Mistrzów, dwa razy w fazie pucharowej Ligi Europy, aż wreszcie wyznaczono go na sędziego finału Ligi Konferencji Europy pomiędzy Olympiakosem a Fiorentiną (1:0).

👏 Congratulations to last night's #UECLfinal referee Artur Soares Dias and his team on their performance!

And a special thank you for helping to promote the UEFA #BeAReferee campaign, which aims to recruit more officials across Europe! pic.twitter.com/2bsbloaSm2

— UEFA (@UEFA) May 30, 2024