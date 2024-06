Rumunia zmiażdżyła Ukrainę. Wspaniały gol Stanciu

Może nie samo zwycięstwo reprezentacji Rumunii jest tutaj niespodzianką, ale na pewno jego rozmiary. Ukraina nie wiedziała momentami co się w ogóle dzieje na boisku. Kiedy podopieczni Edwarda Iordanescu zobaczyli, że Ukraińcy nic specjalnego nie prezentują, to zaczęli grać dużo odważniej. Byli zjednoczeni, zdeterminowani i skuteczni. Nakręcali się z każdą minutą i zapisali w historii rodzimej piłki. Taka postawa przyniosła skutek w postaci bardzo wysokiej wygranej 3:0.

Kto był w tym meczu faworytem? Wystarczyło zerknąć na ostatnie sparingu Rumunów, żeby wskazać na… Ukrainę:

Nikt nie mógł się spodziewać, że tak krytykowana i słabiutko prezentująca się reprezentacja zacznie nagle prezentować taki poziom. Mateusz Święcicki komentujący ten mecz na antenie „TVP Sport” powiedział o Rumunach, że „rosną tutaj z każdą minutą” i dokładnie tak było. Początkowo może i podeszli z respektem do przeciwnika, który ma w składzie Ołeksandra Zinczenkę, Mychajło Mudryka czy też Artema Dowbyka i Wiktora Cyhankowa, ale ten diabeł wcale nie okazał się straszny. Poza tym Rumunia wygrała wcześniej tylko jeden mecz na mistrzostwach Europy w całej swojej historii. Statystyka jest już nieaktualna.

Na początku pierwszej połowy to Ukraina przeważała, lecz była to tylko delikatna dominacja niepodparta żadnymi stuprocentowymi okazjami. Pierwszy celny strzał oddał w 8. minucie Florinel Coman z Rumunii. Ukraińcy na pierwsze celne uderzenie i zatrudnienie bramkarza przeciwników musieli czekać aż do 77. minuty. Mudryk nie robił żadnej różnicy dryblingami, natomiast Dowbyka „czyścił” co chwilę obrońca Tottenhamu – Radu Dragusin – skoncentrowany od pierwszej do ostatniej minuty. Z czasem ta niewielka dominacja naszych wschodnich sąsiadów zamieniała się w coraz odważniejszą grę Rumunów, którzy już nie tylko posyłali „lagi” na kontry, ale zaczynali utrzymywać się przy piłce.

Rumuni wielką pewność siebie złapali po pięknym golu, którego strzelił kapitan – Nicolae Stanciu w 29 minucie. To ich nakręciło. Jest to z pewnością kandydat na najładniejsze trafienie całej fazy grupowej. Podopieczni Iordanescu się nie cofnęli, a wręcz przeciwnie – zmotywowali się jeszcze bardziej tym trafieniem. Jeszcze w pierwszej połowie bliscy podwyższenia prowadzenia byli Dennis Man z Parmy oraz znów Stanciu. Pierwszy uderzył zza pola karnego, a piłka odbiła się od Tarasa Stepanenki i omal nie wpadła do siatki. Kapitan Rumunii mógł mieć na koncie dublet, lecz uderzył w poprzeczkę.

Błąd przy golu numer jeden i przy golu numer dwa popełnił Andrij Łunin. W pierwszym przypadku źle wybił piłkę – gdzieś na zaledwie 20. metr od swojej bramki. Przejął ją Dennis Man i wystawił do Nicolae Stanciu, a ten huknął z prawej nogi w okienko. Po uderzeniu Razvana Marina bramkarz Realu Madryt przepuścił piłkę pod łokciem i zdecydowanie powinien w tej sytuacji zareagować lepiej. Ołeksandr Zinczenko – także przeciętnie grający – pocieszał kolegę z reprezentacji.

Oleksandr Zinchenko was first to console Ukrainian goalkeeper Andriy Lunin after his mistake led to Romania taking the lead with a stunning goal 👏

The Arsenal man leading by example 💪 pic.twitter.com/6ngXWQC5mB

— SPORTbible (@sportbible) June 17, 2024