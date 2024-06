Mariusz Pudzianowski zagrzewał kibiców do boju na Dworcu Centralnym (WIDEO)

Wielu polskich kibiców jest właśnie w drodze do Berlina na mecz z Austrią. Na Dworcu Centralnym w Warszawie fanów do boju zagrzewał… Mariusz Pudzianowski, który również udaje się do stolicy Niemiec. ”Pudzian” w obstawie bębnów wykrzykiwał jego słynne hasło ”POLSKA GUROM”.

Pudzianowski zagrzewał kibiców do boju

Już za kilka godzin reprezentacja Polski zmierzy się na Olympiastadionie w Berlinie z Austrią. Jako że Berlin leży zaledwie 90 kilometrów od granicy z Polską, wielu polskich fanów udaje się do stolicy Niemiec i nie tylko na Olympiastadion. Kilka dni temu ”Przegląd Sportowy” szacował, że do Berlina może pojechać nawet 200 tysięcy kibiców z Polski.

Polscy kibice zaczęli gromadzić się w Berlinie już dzień przed meczem. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których fani zjawili się pod hotelem, w którym przebywa polska kadra i zagrzewali do boju naszych reprezentantów. Piłkarze podeszli do okien swoich pokoi i pozdrawiali tłum. Tymoteusz Puchacz otworzył nawet okno i dołączył do ”młynu”.

To się nazywa atmosfera przed meczem🇵🇱❤️ Setka polskich kibiców urządziła młyn pod hotelem reprezentacji. Do dopingu z okien dołączyli się Tymek Puchacz i Wojtek Szczęsny. Sztos🔥 pic.twitter.com/8pWdK9jAAQ — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) June 20, 2024

Część polskich fanów przebywa już w Berlinie, a część dopiero się tam wybiera. Na Dworcu Centralnym w Warszawie pojawił się niespodziewany gość, który zagrzewał do boju kibiców. Mowa o Mariuszu Pudzianowskim, który w obstawie bębniarzy wykrzykiwał z megafonu jego kultowe ”POLSKA GUROM”.

Nagranie z jego wizytą na Dworcu Centralnym od razu zrobiło furorę w sieci. Wielu podróżnych robiło sobie z ”Pudzianem” zdjęcia, a sam sportowiec mówił, że ”nie wie, jak dojedzie do Berlina, bo już ma kilka zaproszeń do przedziału”. ”Jak zacznę od pierwszego, to nie wiem, na którym wagonie skończę” – dodał Pudzianowski w relacji na swoim Instagramie.

Jedziesz sobie na meczyk Polski, a tu Pudzian przed 9:00 wbija na dworzec centralny z bębniarzami i krzyczy POLSKA GURRROM 😅😅😅❤ TERAZ TO MY NIE MOŻEMY PRZEGRAĆ. pic.twitter.com/T7jhhzKO3f — Patryk Idasiak (@PatrykIdasiak) June 21, 2024

Mecz z Austrią rozpocznie się już o godzinie 18. Spotkanie o ”być albo nie być” poprowadzi Turek Halil Umut Meler. Tylko wygrana ”Biało-Czerwonych” może podtrzymać nasze szanse na awans do 1/8 finału. Transmisja tego starcia w TVP 1 i TVP Sport.

