GKS Katowice z hitowym transferem

GKS Katowice na zasadzie wolnego transferu ściągnął Borję Galana. Wraz z końcem czerwca wygasała jego umowa z Odrą Opole i nie doszło do jej przedłużenia. W Opolu Hiszpan spędził ostatnie półtora roku, gdzie strzelił 13 goli i zaliczył 10 asyst w 48 meczach.

GKS Katowice ściąga gwiazdę I ligi

Borja Galan do Polski trafił zimą 2023 roku, kiedy to ściągnęła go walcząca wówczas o utrzymanie w I lidze Odra Opole. Hiszpan podpisał z Odrą kontrakt do końca sezonu 2022/23 z opcją przedłużenia jej o rok. Odra utrzymała się na zapleczu Ekstraklasy, więc skorzystano z tego zapisu. Swoją cegiełkę w utrzymaniu dołożył Galan, który w 13 meczach rundy wiosennej zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty.

Choć był to ryzykowny ruch, bo przez pierwszą część sezonu 2022/23 Galan był bez klubu, wyszedł on Odrze na dobre. Pełnie swoich umiejętności Hiszpan zaprezentował w kolejnym sezonie, bo zanotował udział przy aż 16 z 44 bramkach Odry w rozgrywkach I ligi. Galan zaliczył po osiem goli i asyst. W klasyfikacji kanadyjskiej Odry nie miał sobie równych, a w całych rozgrywkach I ligi tylko sześciu zawodników wykręciło od niego lepsze liczby.

✔️⚽🅰 @borja_galan

Odra vs Wisła Płock 3:0

Wideo: Polsat Sport pic.twitter.com/HnlDAjBkmp — Adam Supranowicz (@FBGagency_com) May 12, 2024

Odra sensacyjnie awansowała do baraży o Ekstraklasę, jednak zgodnie z przewidywaniami w półfinale nie zdołała przejść Arki Gdynia (2:4). O powtórzenie tego wyniku opolanom w przyszłym sezonie będzie jeszcze ciężej, bo Odra poinformowała, że wygasający wraz z końcem czerwca kontrakt z Galanem nie zostanie przedłużony.

Hiszpan nie opuści jednak Polski, a wręcz przeciwnie – awansował o szczebel wyżej. Na zasadzie wolnego transferu Galana do siebie ściągnął beniaminek Ekstraklasy – GKS Katowice. Galan podpisał z ”GieKSą” kontrakt do końca sezonu 2025/26. 31-latek w Odrze występował głównie w środku pola, ale też na pozycji skrzydłowego.

Galan jest pierwszym letnim transferem GKS-u Katowice. Na liście życzeń ”GieKSy” znajdują się inne gwiazdy pierwszoligowych zespołów – stoper Górnika Łęczna Lukas Klemenz, młodzieżowy reprezentant Polski Szymon Kądziołka ze Stali Rzeszów, czy autor dziesięciu goli i pięciu asyst dla Znicza Pruszków Shuma Nagamatsu. Mówi się także o sprowadzeniu do Katowic Bartosza Nowaka, który jeszcze przed rokiem sięgał po mistrzostwo Polski z Rakowem Częstochowa.

Galan szansę debiutu będzie miał przed własną publicznością. Na inaugurację rozgrywek PKO BP Ekstraklasy GKS Katowice zmierzy się przy Bukowej z Radomiakiem Radom. To spotkanie odbędzie się w sobotę 20 lipca o godzinie 14:45. Dla GKS-u będzie to pierwszy mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej od ponad 19 lat.

fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: