Radomiak Radom przeprowadził pierwszy letni transfer

Radomiak Radom poinformował o sprowadzeniu z portugalskiej Leirii Zie Ouattary. Iworyjczyk trafił do Radomiaka na zasadzie wolnego transferu, bo jego umowa z Leirią wygasała wraz z końcem czerwca. Ouattara podpisał z Radomiakiem trzyletni kontrakt.

Radomiak z pierwszym letnim transferem

Nie od dziś wiadomo, że Radomiak lubuje się w portugalskojęzycznych piłkarzach. W poprzednim sezonie w barwach tego klubu wystąpiło czterech Portugalczyków, czterech zawodników o portugalskich korzeniach i pięciu Brazylijczyków, czyli piłkarzy mówiących po portugalsku. Nie jest więc zaskoczeniem, że skauci Radomiaka ponownie wydobyli zawodnika z Półwyspu Iberyjskiego. ”Warchoły” poinformowały o pierwszym letnim transferze, którym jest Zie Ouattara.

Salut, Zié! 👋🏼 Dużo radości w zielono-białych barwach! 🟢⚪️ pic.twitter.com/uoQNkgtFMR — RKS Radomiak Radom (@1910radomiak) June 21, 2024

Co prawda 24-latek jest Iworyjczykiem, ale od wielu lat związany jest z Portugalią. W 2018 roku trafił do akademii Vitorii Guimaraes, a w sezonie 2020/21 zadebiutował w pierwszym zespole. W sezonie 2021/22 nie wystąpił już ani razu w barwach tego klubu, a po wygaśnięciu jego umowy odszedł do Portimonense. Tam rozegrał 22 mecze w portugalskiej ekstraklasie i utrzymał się z klubem w rozgrywkach Ligi Portugal.

Już po roku przeniósł się do drugoligowej Leirii, gdzie wystąpił w 33 z 34 meczów ligowych. Strzelił cztery gole, co było trzecim najlepszym wynikiem w zespole Leirii. To o tyle dobry wynik, że Iworyjczyk jest nominalnym prawym obrońcą, ale może też grać na wahadle. Co ciekawe, jego klubowym kolegą był 40-letni już Paweł Kieszek, który wystąpił w 30 ligowych meczach. W poprzednim sezonie Leiria była beniaminkiem w Lidze Sabseg i zakończyła rozgrywki ligowe na przyzwoitym 12. miejscu z 11-punktową przewagą nad strefą spadkową.

Umowa Ouattary z Leirią wygasała jednak wraz z końcem czerwca 2024 roku i nie doszło do jej przedłużenia. Radomiak nie musiał więc płacić Portugalczykom za ten transfer ani złotówki. Iworyjczyk podpisał z Radomiakiem trzyletnią umowę. W nowym zespole będzie rywalizował o miejsce w składzie z Janem Grzesikiem i Damianem Jakubikiem.

🆕➡️ | 24-letni Prawy Obrońca

Zié Ouattara 🇨🇮 𝐏𝐫𝐳𝐞𝐧𝐨𝐬𝐢 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐧𝐚 𝐳𝐚𝐬𝐚𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐰𝐨𝐥𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐮

𝐃𝐨: RKS Radomiak Radom (Ekstraklasa) 𝐃𝐚𝐧𝐞 𝐳𝐚𝐰𝐨𝐝𝐧𝐢𝐤𝐚:

▪️Sezon 23/24: 🚩 39 ⚽ 4 🅰️ 4

▪️Sezon 22/23: 🚩 26 ⚽ 1 🅰️ 0

▪️Umowa do:… pic.twitter.com/k5sLXlz6PF — Transfery Piłkarskie – Oficjalnie (@transferyof) June 21, 2024

Ouattara jest także dwukrotnym reprezentantem drużyny olimpijskiej Wybrzeża Kości Słoniowej, która pojechała na Igrzyska do Tokio w 2021 roku. Tam rozegrał ponad godzinę w zremisowanym 0:0 grupowym meczu z Brazylią oraz zaliczył kilkadziesiąt sekund w zremisowanym 1:1 meczu z Niemcami. Iworyjczycy awansowali do ćwierćfinału, gdzie jednak odpadli z Hiszpanią. Ten mecz Ouattara w pełni już przesiedział na ławce rezerwowych.

Debiut Ouattary w nowych barwach może nastąpić w Katowicach, gdzie Radomiak w pierwszej kolejce Ekstraklasy zmierzy się z beniaminkiem – GKS-em. To spotkanie odbędzie się w sobotę 20 lipca o godzinie 14:45. Wcześniej ”Warchołów” czekają cztery towarzyskie mecze z innymi ekstraklasowiczami – Koroną, Cracovią, Legią i Motorem.

fot. PressFocus

