Puchar Narodów Afryki 2025 został przełożony

Puchar Narodów Afryki, który miał odbyć się w lipcu i sierpniu 2025 roku w Maroko został przełożony. 35. edycja tego turnieju została przeniesiona na grudzień 2025 i styczeń 2026 roku. Powodem takiej decyzji są Klubowe Mistrzostwa Świata, które odbędą się na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku.

Gospodarzem przyszłorocznej edycji Pucharu Narodów Afryki będzie Maroko. Kraj ten po raz pierwszy organizował mistrzostwa Afryki w 1988 roku. W 2015 roku Maroko ponownie miało organizować Puchar Narodów Afryki, ale z powodu epidemii Eboli w Zachodniej Afryce tamtą edycję przeniesiono do Gwinei Równikowej. Po dziesięciu latach Maroko wreszcie po raz drugi gościć będzie kibiców z całej Afryki. Impreza ta ma być próbą generalną przed mistrzostwami świata 2030, które ten kraj będzie organizować wraz z Hiszpanią i Portugalią.

Pierwotnie 35. edycję Pucharu Narodów Afryki zaplanowano na lipiec i sierpień 2025 roku. Decyzja o rozegraniu turnieju latem była kontrowersyjna, bo w tym okresie temperatura powietrza w Maroko przekracza 30 stopni Celsjusza. Ostatni raz Puchar Narodów Afryki latem rozegrano w 2019 roku w Egipcie. Tam również było ekstremalnie gorąco, co sprawiało ogromne problemy piłkarzom i nie tylko.

Mimo licznych głosów krytyki, afrykańska federacja CAF naciskała, by w 2025 roku turniej o mistrzostwo Afryki znów zorganizowano latem. Przeciwnicy tego pomysłu mogą teraz odetchnąć z ulgą, bo kolejna edycja Pucharu Narodów została przeniesiona na grudzień 2025 i styczeń 2026 roku. CAF nie podjął jednak tej decyzji ze względu na krytykę swojego pomysłu.

The Confederation of African Football (CAF) has officially announced that the 2025 Africa Cup of Nations will be held in Morocco 🇲🇦 from December 21, 2025, to January 18, 2026.

Currently, some stadiums are undergoing major upgrades.

The last time the AFCON was hosted in… pic.twitter.com/tyxLFCXukO

