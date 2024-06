Belgia – Rumunia

Belgia rozpoczęła mistrzostwa Europy od sensacyjnej porażki ze Słowacją (0:1). Spotkanie z Rumunią, która niespodziewanie pokonała Ukrainę (3:0) miało być okazją na zmazanie plamy po poprzednim spotkaniu. Udało się, gdyż Belgia wygrała z Rumunią 2:0. Wynik ten oznacza, że po dwóch kolejkach w grupie E wszystkie zespoły mają po trzy punkty.

Lepszego początku Belgowie nie mogli sobie wyobrazić. Już w drugiej minucie wyszli na prowadzenie. Youri Tielemans rozpoczął kontrę zespołu, którą jak się okazało sfinalizował kilka sekund później strzałem zza pola karnego.

Rumunia nie zamierzała się tak łatwo poddać i szybko starała się odpowiedzieć na trafienie rywali. Dwie minuty później w polu karnym Belgów główkował Radu Drăgușin, lecz jego strzał został przeniesiony nad poprzeczką przez bramkarza.

Kilka minut później przed kolejną szansą stanęli Belgowie. Jeremy Doku podawał do Romelu Lukaku. Rosły napastnik przyjął piłkę w polu karnym, obrócił się w kierunku bramki i uderzył, lecz piłkę po jego strzale zablokował obrońca.

W 18. minucie skrzydłowy reprezentacji Belgii Dodi Lukebakio miał sporo miejsca w polu karnym przeciwnika. 26-latek uderzał w kierunku bramki Rumunów jednak Florin Niță, bramkarz tego zespołu kapitalnie interweniował parując piłkę na rzut rożny.

Niezwykle aktywny od początku spotkania był Jeremy Doku. Skrzydłowy Manchesteru City doskonale rozumiał się ze swoim klubowym kolegą Kevinem De Bruyne i wielokrotnie z ich współpracy wynikało zagrożenie pod bramką Rumunów.

W 37. minucie spotkania świetną kontrę wyprowadziła Belgia. Amadou Onana fenomenalnym prostopadłym podaniem wypracował skrzydłowemu okazję. Dodi Lukebakio zwolnił jednak i nie wykorzystał swojej szansy na podwyższenie wyniku.

Kilka minut później to Kevin De Bruyne znalazł się w dobrej sytuacji do podwyższenia wyniku. Pomocnik reprezentacji Belgii wbiegł w pole karne, lecz włożył zbyt mało siły w strzał, w związku z czym bramkarz Rumunów bez większego problemu złapał piłkę w ręce.

Wyraźnie sfrustrowany niewykorzystanymi sytuacjami swoich kolegów był Romelu Lukaku. Napastnik skupiał na sobie uwagę obrońców wielokrotnie sprawiając, że partnerzy pozostawali bez krycia. Nie potrafili oni jednak wykorzystać okazji co wyraźnie irytowało najlepszego strzelca w historii tego kraju.

W drugiej połowie pierwszą groźną akcję przeprowadzili Rumuni. Dennis Man, skrzydłowy Parmy przyjął piłkę na prawej stronie a następnie zszedł do środka i uderzył z dystansu. Strzał Rumuna był jednak na tyle słaby, że Koen Casteels bez problemu złapał piłkę „do koszyczka”. Minutę później Rumuni wyprowadzili błyskawiczną kontrę. Valentin Mihăilă uderzył jednak nad bramką.

Na odpowiedź Belgów nie musieliśmy długo czekać. Już w 51. minucie Kevin De Bruyne ponownie znalazł sobie sporo miejsca przed polem karnym rywali. Piłka po jego strzale o centymetry minęła słupek bramki Rumunii. Zawodnik Manchesteru City szczęścia spróbował również cztery minuty później, lecz na posterunku był Florian Nita.

Rumunia potrafiła kilkukrotnie zagrozić rywalom wykorzystując każdy najmniejszy błąd defensorów. A zgodnie z tym czego się spodziewaliśmy – defensywa reprezentacji Belgii nie stanowiła monolitu, obrońcy mieli problemy z komunikacją. Na początku drugiej połowy mecz stał się bardzo wyrównany. Rumuni poczuli krew, odkryli się i coraz śmielej atakowali Belgów.

Odważniejsza gra „Tricolorii” spowodowała, że zostawiali oni więcej miejsca rywalom. Kevin De Bruyne zauważył lukę w defensywie Rumunów i podał w kierunku Romelu Lukaku. Napastnik zdobył bramkę, lecz po interwencji VAR okazało się, że w momencie podania znajdował się na pozycji spalonej. To trzecia bramka Lukaku anulowana przez VAR na tym turnieju!

