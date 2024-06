Dramatyczne sceny w Holandii. Ogromna oprawa runęła na kibiców

Podczas przedsezonowego sparingu pomiędzy Twente a Stevo doszło do dramatycznych scen. Kibice Twente przed rozpoczęciem meczu zawiesili na żurawiu sporej wielkości oprawę. Ta jednak runęła na fanów w momencie wyjścia zawodników na boisko. Natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa, a mecz nie doszedł do skutku.

Dramatyczne sceny przed meczem Twente

Na stadionie w niewielkim Geesteren zmagania przedsezonowe miała rozpocząć trzecia drużyna poprzedniego sezonu Eredivisie – Twente. Zespół z Enschede miał zmierzyć się z zaprzyjaźnionym Stevo FC. Kibice amatorskiego klubu przygotowali sporej wielkości oprawę z wizerunkami legend Twente – Arnolda Brugginka i Epiego Drosta (który przez ostatnie pięć lat życia prowadził Stevo). Oprawa została zawieszona na stojącym tuż za trybuną żurawiu.

Wraz z wyjściem zawodników na murawę kibice Stevo przy dźwiękach ”You’ll never walk alone” rozwinęli oprawę oraz odpalili race i fajerwerki. Kilkadziesiąt sekund później oprawa runęła na fanów, a co najgorsze, metalowe elementy rusztowania również poleciały w ich kierunku. Członkowie obu zespołów oraz obecne na miejscu służby natychmiast ruszyły z pomocą.

Na stadionie błyskawicznie zjawili się medycy oraz jednostki straży pożarnej. Na boisku wylądowały nawet dwa helikoptery, w tym jeden z Niemiec (Geesteren jest położone niedaleko granicy z Niemcami). Jak informował burmistrz gminy Tubbergen Anko Postma, dziesięć osób zostało rannych. Dwie osoby odniosły poważne obrażenia, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. ”Widziałem, jak ten baner zawalił się w ułamku sekundy. To cud, że nie doszło do większej tragedii. Pod spodem byli ludzie” – mówił obecn na meczu burmistrz Postma.

Co oczywiste, sparing został odwołany. Kibice zostali poproszeni o udanie się do domów, a kiedy opuścili obiekt, służby rozpoczęły dochodzenie w celu zbadania przyczyn katastrofy. Przed meczem Stevo w swoim mediach społecznościowych dumnie relacjonowało przygotowania do meczu przyjaźni. Opublikowane zostało także nagranie z przebiegu zawieszania oprawy na stadionie, ale zostało już usunięte.

Kilkadziesiąt minut po wypadku Twente opublikowało na portalu X (dawniej Twitter) oświadczenie, w którym poinformowano, że wszyscy ranni są przytomni, a najbardziej potrzebujący otrzymali odpowiednią pomoc lekarską. ”Jesteśmy myślami z kibicami, którzy odnieśli obrażenia. Życzymy im szybkiego powrotu do zdrowia” – napisano w oświadczeniu. Wkrótce na profilu Twente pojawił się kolejny komunikat, w którym informowano, że ”klub jest w stałym kontakcie ze Stevo i lokalnymi władzami w celu zbadania przyczyn wypadku”.

Wat een feestelijke voetbalmiddag had moeten worden in Geesteren werd zaterdag helaas ontsierd door een ongeval. Bij opkomst van de spelers van STEVO en FC Twente viel het spandoek met de stellage over supporters die achter een van de doelen stonden. We zijn in nauw contact met… — FC Twente (@fctwente) June 22, 2024

fot. Guardian Football / YouTube

