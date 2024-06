Najgorsi na EURO 2024. Polak, Węgier, dwa bratanki…

Tylko dwie reprezentacje na EURO 2024 przegrały dwa spotkania w dwóch pierwszych kolejkach. Pozostali mają na koncie przynajmniej jakiś punkcik. Wywalczyła go po remisie Gruzja, wywalczyły też Albania oraz Szkocja. Najgorsi są Polacy i Węgrzy, którzy nie mogą się pochwalić ani jednym zdobytym oczkiem.

23 na 24 reprezentacje mają jeszcze szanse na awans do 1/8 finału. Formuła mistrzostw jest taka, że można przejść dalej z trzeciej lokaty z trzema punktami i nawet ujemnym bilansem bramkowym. Tak było z Ukrainą w 2021 roku. Portugalia w 2016 za to zanotowała trzy remisy i przeszła z zerowym bilansem. Terminarz EURO 2024 ułożył się w ten sposób, że Węgrzy zmierzą się jeszcze z mającą punkcik Szkocją. Będzie to prawdopodobnie pojedynek o 3. miejsce w grupie A. Choć jest to szansa bardzo niewielka, bowiem „Madziarzy” legitymują się bramkami na poziomie -4, to jednak nadal ratuje ich matematyka i oficjalnie nie odpadli.

Polska na mistrzostwach Europy: 2008 – ostatnie miejsce w grupie

2012 – ostatnie miejsce w grupie

2016 – ćwierćfinał

2021 – ostatnie miejsce w grupie

2024 – ostatnie miejsce w grupie

Polski niestety nie ratuje już nic. W przypadku naszej grupy terminarz jest bezwzględny. Nie da się wyprzedzić Holandii i Francji, które mają po cztery punkty i nie da też Austrii, która bezpośrednio nas pokonała. Polska jest zatem po dwóch kolejkach najgorszą drużyną mistrzostw, ponieważ jako jedyna nie ma szans na dalszy awans. Jeśli zaś chodzi o stosunek punktów, to jak mówi słynne przysłowie: „Węgier, Polak, dwa bratanki…”.

Czy Polska może być najgorsza?

Faza grupowa mistrzostw Europy obowiązuje dokładnie od 1980 roku. Wówczas to powiększono liczbę uczestników do ośmiu i zamieniono klasyczną formułę półfinałów, kiedy to grały tylko po cztery reprezentacje. Od 1996 na EURO gra 16 zespołów, natomiast od 2016 są to 24 zespoły. Tylko Dania w tym czasie dwukrotnie skończyła z zerem na koncie. Polacy często zajmowali ostatnie miejsce, jednak zawsze udawało im się uciułać jakieś punkty. Oto reprezentacje, które na wielkich turniejach nie zdobyły nawet oczka:

EURO 1980 (ośmiu uczestników, dwie grupy):

EURO 1984 (ośmiu uczestników, dwie grupy):

Jugosławia (bilans bramkowy -8; przegrała chociażby aż 0:5 z Danią)

EURO 1988 (ośmiu uczestników, dwie grupy):

Dania (bilans bramkowy -5)

Anglia (bilans bramkowy -5; fatalny turniej – hat-trickiem „poczęstował” ją Marco van Basten)

EURO 1992 (ośmiu uczestników, dwie grupy):

EURO 1996 (16 uczestników, cztery grupy):

Rumunia (bilans bramkowy -3)

Turcja (bilans bramkowy -5)

EURO 2000 (16 uczestników, cztery grupy):

Dania (bilans bramkowy -8; przegrała w trudnej grupie 0:3 z Holandią i 0:3 z Francją)

EURO 2004 (16 uczestników – cztery grupy):

Bułgaria (bilans bramkowy -8)

EURO 2008 (16 uczestników – cztery grupy):

Grecja (bilans bramkowy -4; broniła wówczas tytułu)

EURO 2012 (16 uczestników – cztery grupy):

Holandia (bilans bramkowy -3)

Irlandia (bilans bramkowy -8)

EURO 2016 (24 uczestników – sześć grup)

Ukraina (bilans bramkowy -5; przegrała wtedy m.in z Polską po golu Błaszczykowskiego

EURO 2020 (24 uczestników – sześć grup)

Turcja (bilans bramkowy -7)

Macedonia Północna (bilans bramkowy -6)

Trzy lata temu – w przesuniętych o rok mistrzostwach – wielkim rozczarowaniem była Turcja, która z czarnego konia zamieniła się w pośmiewisko. Po Macedonii można było się spodziewać, że dostarczy innym punkty, ale przynajmniej na debiutanckiej dla siebie imprezie strzeliła dwa gole.

Najgorsza w historii była dotychczas Dania, która w 2000 roku nie zdobyła nawet ani jednej bramki. Podobny bilans mieli też na koncie Jugosławianie w 1984, Irlandczycy w 2012 oraz Bułgarzy w 2008. W ich przypadku jednak kibice przynajmniej raz mogli cieszyć się z trafienia. Przy klasycznym porównaniu w tabeli równego bilansu, zawsze wyżej stawia się tego, kto zdobył więcej bramek. Raczej możemy uspokoić kibiców. Żeby Polska została najgorszą drużyną w historii mistrzostw Europy, to musiałaby przegrać aż 0:6 z Francją, co spowodowałoby bilans na poziomie -9.

