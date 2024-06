Z Polsatu do… KRC Genk. Polak asystentem u boku Thorstena Finka

Polscy trenerzy za granicą są niezbyt cenieni. W dobrych ligach Europy nie ma głównych szkoleniowców, którzy pochodzą znad Wisły. Ten niekorzystny trend może zmienić Przemysław Łagożny. 32-latek został asystentem trenera w czołowym belgijskim klubie KRC Genk.

Kim jest Przemysław Łagożny?

Pewnie większość kibiców piłki nożnej bardziej zna głos nowego asystenta Thorstena Finka niż jego wygląd. Przemysław Łagożny przez lata komentował Ligę Mistrzów w Polsacie Sport Premium, stając się czołowym ekspertem tej stacji. Człowiek, który jest bardziej znany jest z roli przed mikrofonem ma też pewne doświadczenie jako szkoleniowiec. Nowej funkcji pogratulował mu m.in. wieloletni już komentator stacji Polsat – Bożydar Iwanow.

Gratulacje dla Przemysława Łagożnego! I podziękowania za kapitalny czas spędzony przed 🎤 w @polsatsport i wspólne inspirujące wyjazdy! Dziś Pan Trener jest już w @KRCGenkofficial u boku Thorstena Finka👌⚽️ Brawo! pic.twitter.com/s82j9q6Svb — Bozydar Iwanow (@IwanowBozydar) June 24, 2024

Przez kilka lat Łagożny pracował w akademii Legii Warszawa. W 2017 roku awansował w hierarchii. Został on analitykiem pierwszego zespołu. Przez prawie trzy lata pracował u boku m.in. Jacka Magiery czy Aleksandra Vukovicia. W styczniu 2020 roku Łagożny postanowił pójść śladem Marka Zuba. Obaj polscy szkoleniowcy mieli odpowiadać za wyniki łotewskiego FK Tukums 2000. Zub był pierwszym trenerem, a Łagożny jego asystentem. Pandemia zniweczyła ich plany w Tukums. Polakom zaufała jednak inna łotewska drużyna – Spartkas Jurmala.

Od stycznia do czerwca 2021 roku wyniki zespołu pod wodzą Zuba były dalekie od oczekiwań. Dlatego władze Spartkasa postanowiły uczynić dotychczasowego asystenta, czyli Łagożnego pierwszym trenerem. Postanowiono mu zaufać mimo młodego wieku (30 lat). Przez część sezonu 2021 i 2022 (na Łotwie gra się systemem wiosna-jesień) Polak prowadził ekipę, jednak w kwietniu 2022 roku Łagożny odszedł z klubu. Władze chciały koniecznie go zatrzymać, gdyż były zadowolone z jego pracy. Polski trener doprowadził Spartkas do piątego miejsca w łotewskiej wersji Ekstraklasy (sezon 2021).

Rola Łagożnego w KRC Genk

Przemysław Łagożny będzie nie tylko drugim trenerem w czterokrotnym mistrzu Belgii. Polak odpowiada także w swoim nowym klubie za analizę. Będzie pełnił rolę głównego analityka. Doświadczenie z Legii może mu w tym pomóc. Nie zobaczymy go jednak w europejskich pucharach, ponieważ Genk zanotowało bardzo słaby sezon. Piąte miejsce w fazie zasadniczej dało im dopiero wewnętrzny baraż o grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Baraż ten wygrało jednak Gent, zatem nowej drużyny Łagożnego w Europie nie uświadczymy. Nie będzie w tym przypadku możliwości polsko-polskiego pojedynku.

14 maja 2022:

Spartaks Jurmała prowadzony przez Przemysława Łagożnego przegrywa 0-4 z Rigą FC Thorstena Finka. Czerwiec 2024:

Łagożny dołącza do sztabu Finka w KRC Genk. Duża sprawa dla polskiego środowiska trenerskiego. Piłka pisze ciekawe scenariusze. https://t.co/0Bi7eGfeh2 — Dawid Czemko (@dawidczemko_) June 24, 2024

Skąd w ogóle taki duet Thorsten Fink i Łagożny? Otóż mają wspólny ślad. Obaj w 2022 roku prowadzili drużyny na Łotwie. Niemiec kierował klubem FC Riga. W jednym ze spotkań drużyna Finka wygrała ze Spartkasem prowadzonym przez Łagożnego aż 3:0 (w tweecie powyżej jest błąd, gdyż w maju nie był on już trenerem; z Rygą zmierzył się 5 kwietnia i było 0:3 przyp. red.). Po dwóch latach Niemiec postanowił zaprosić Polaka do współpracy. Od tamtego czasu Łagożny się szkolił – był na stażu m.in. w Manchesterze City. Pierwszy trener KRC Genk ma doświadczenie z Belgii. W sezonie 2023/2024 prowadził on VV St. Truiden, który zajął dziewiątą lokatę w Jupiler Pro League.

Polak asystentem w Udinese Calcio?

Przypadek Łagożnego może nie być jedyny. Dziennikarz Paweł Gołaszewski napisał, że Przemysław Małecki zostanie asystentem Kosty Runjaicia w Legii Warszawa. Oczywiście, Polak w roli pierwszego trenera drużyny Serie A to raczej melodia przyszłości, ale dodaje to pewnego prestiżu biało-czerwonej myśli taktycznej. Czasem lepiej zacząć od „małej łyżki”, a nie od „chochli”. Kto wie, może w razie niepowodzeń głównych trenerów, doczekamy się Polaka jako pierwszego szkoleniowca w mocnych ligach europejskich?

Fot. PressFocus

