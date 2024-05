Mateusz Bogusz czaruje w MLS. Zasłużył na powołanie?

Mateusz Bogusz popisał się fenomenalną asystą w wygranym 2:0 spotkaniu przeciwko St. Louis City. Zawodnik Los Angeles FC po raz kolejny udowodnił, że selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz powinien spojrzeć w jego stronę przed zbliżającymi się powołaniami.

Wychowanek Ruchu Chorzów do drużyny Los Angeles FC trafił pod koniec marca 2023 roku z Leeds United. 22-latek szybko zaaklimatyzował się w drużynie z „Miasta Aniołów” stając się jednym z ważnych zawodników klubu. W obecnej kampanii wybiegał w wyjściowej jedenastce w każdym spotkaniu ligowym. Polak w tym sezonie występował na nienaturalnej dla siebie pozycji, którą określilibyśmy jako „fałszywą dziewiątkę” nawet jeśli szkoleniowiec LAFC Steve Cherundolo twierdzi, że Mateusz Bogusz grał jako napastnik.

Młodzieżowy reprezentant Polski występuje na pozycji, która łączy w sobie cechy ofensywnego pomocnika oraz napastnika. Mateusz Bogusz skorzystał na zamieszaniu z Carlosem Velą. Meksykanin nie chciał przedłużyć kontraktu i opuścił klub z końcem 2023 roku. W obecnej kampanii były zawodnik Leeds United strzelił cztery bramki pięknej urody.

Mateusz Bogusz wyrasta na specjalistę od efektownych trafień.

Po zakończeniu kariery będzie miał co puścić na telewizorze i powiedzieć „synek/córcia, no to pa tera".pic.twitter.com/C6l5HuGG7h

