Stal Stalowa Wola po 14 latach wraca do I ligi!

W finale baraży o I ligę Stal Stalowa Wola pokonała na wyjeździe KKS Kalisz 2:1 i po raz pierwszy od ponad 14 lat zagra na zapleczu ekstraklasy. Do szatni KKS schodził z prowadzeniem 1:0, ale tuż po przerwie Stal odwróciła losy rywalizacji o 180 stopni. Co więcej, gospodarze kończyli ten mecz w ośmiu, bowiem w drugiej połowie aż trzech zawodników obejrzało czerwoną kartkę.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz freebet 300 złotych, jeśli Kroos wykona min. jedno celne podanie w meczu Realu z BVB! ⬅️

Powiew świeżości w I lidze

Niezależnie od tego, kto wygrałby finał baraży, obecność tej drużyny w I lidze byłaby pewnego rodzaju powiewem świeżości. Stal Stalowa Wola po raz ostatni w I lidze grała w sezonie 2009/10, KKS Kalisz zaś w swojej 99-letniej historii nigdy nie awansował na zaplecze ekstraklasy. Gdyby Stal pokonała kaliszan, trzeci sezon z rzędu beniaminek II ligi wywalczyłby awans do I ligi. W 2022 roku tej sztuki dokonał Ruch Chorzów, rok temu zaś Polonia Warszawa. I tak się właśnie stało!

Do finału baraży w zdecydowanie lepszej formie przystępowała Stal, która nie przegrała żadnego z ośmiu ostatnich meczów. Co więcej, ”Stalówka” miała za sobą serię pięciu zwycięstw z rzędu. KKS wygrał zaś trzy ostatnie spotkania. W półfinale baraży Stal pokonała przed własną publicznością Chojniczankę Chojnice 2:1, z kolei podopieczni Marcina Woźniaka wygrali 1:0 z innym obecnym w barażach beniaminkiem – Polonią Bytom.

Zwycięskiego gola dla kaliszan strzelił Hubert Sobol, który dzięki temu trafieniu zbliżył się już tylko na jedną bramkę do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Jonathana Juniora z Kotwicy Kołobrzeg. Już w 3. minucie starcia ze Stalą wychowanek Lecha Poznań strzelił 23. gola w tym sezonie II ligi i zrównał się z brazylijskim napastnikiem. Kilka minut przed przerwą Sobol mógł zagwarantować sobie koronę króla strzelców, jednak fatalnie przestrzelił z rzutu karnego.

KKS Kalisz mógł być bardzo blisko 1. Ligi! Tuż przed przerwą Hubert Sobol był faulowany w polu karnym Stali Stalowa Wola. To jedenastki podszedł sam poszkodowany… 🔴📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/H47uhgp27c pic.twitter.com/rpxBYNSQ3B — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 1, 2024

W przerwie trener Stali Ireneusz Pietrzykowski przeprowadził dwie zmiany, a jego podopieczni od razu ruszyli do ataku. W 49. minucie doszło do zamieszania w polu karnym KKS-u, a Wiktor Smoliński niczym Luis Suarez wybił ręką z linii bramkowej strzał Damiana Urbana. Bartosz Frankowski natychmiast wyciągnął czerwoną kartkę, a do ”jedenastki” podszedł Jakub Górski. Wypożyczony z Korony Kielce zawodnik wykonał rzut karny w niemal identyczny sposób, jak Sobol, jednak on ”zdjął pajęczynkę” z bramki Macieja Krakowiaka.

Minęło raptem kilkadziesiąt sekund, a Górski ponownie pokonał Krakowiaka. Posłał dośrodkowanie na pole karne, jednak piłka niespodziewana ”wpadła za kołnierz” golkipera KKS-u i wylądowała w siatce. Wychowanek Korony Kielce zwiększył swój dorobek do siedmiu bramek, z czego cztery zdobył w czterech ostatnich meczach. W meczu 33. kolejki z Radunią Stężyca (2:0) Górski również ustrzelił dublet.

Ręka ➡️ czerwona kartka ➡️ karny ➡️ GOL ➡️ centrostrzał ➡️ GOL KKS Kalisz z prowadzenia 1:0, do gry w dziesiątkę i wyniku 1:2 w dwie minuty! Stal Stalowa Wola o krok od 1. Ligi! pic.twitter.com/U0cBkR6a0I — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 1, 2024

W 77. minucie trener Marcin Woźniak przeprowadził dwie zmiany, a jednym z zawodników, który zameldował się na placu gry był Oskar Kalenik. Występ wypożyczonego z rezerw Pogoni Szczecin pomocnika potrwał jednak zaledwie osiem minut, bowiem w 85. minucie obejrzał czerwoną kartkę. Kalenik na oczach sędziego Frankowskiego wyprostowaną nogą trafił Łukasza Soszyńskiego powyżej kostki i został wykluczony z gry.

Co więcej, KKS kończył ten mecz w ośmiu, bowiem na początku doliczonego czasu gry drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę za bezmyślny wślizg obejrzał Mateusz Gawlik. Warto dodać, że kapitan KKS-u zaledwie trzy minuty wcześniej otrzymał pierwsze napomnienie. Trenerowi Marcinowi Woźniakowi udzieliły się emocje i również został odesłany przez sędziego Frankowskiego do szatni.

Stal wraca do I ligi po ponad dekadzie

Po 14 latach Stal Stalowa Wola wraca do I ligi. Podkarpacie wciąż będzie mieć dwóch przedstawicieli na zapleczu ekstraklasy. Choć z powodu spadku Resovii do II ligi nie dojdzie do derbów Rzeszowa, będą miały miejsce derby Podkarpacia pomiędzy Stalą Stalowa Wola a Stalą Rzeszów. Z kolei KKS po raz drugi od czasu awansu do II ligi w 2020 roku dotarł do baraży i po raz drugi uległ w finale.

fot. TVP Sport / Twitter

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024:

Wspominamy również słynne mecze mistrzostw Europy: