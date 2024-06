EURO 2024: Probierz wymienia bramkarza

Michał Probierz został zmuszony do przeprowadzenia roszady wśród powołanych bramkarzy. Kontuzja wyeliminowała ze zgrupowania przed EURO 2024 golkipera Puszczy Niepołomice Oliwiera Zycha. W jego miejsce na zgrupowanie uda się bramkarz Stali Mielec Mateusz Kochalski. Zych urazu doznał podczas towarzyskiego meczu reprezentacji U21 z Macedonią Północną (1:2).

Awaryjne powołanie Probierza

Wśród 29 powołanych przez Michała Probierz zawodników znalazł się Oliwier Zych, który miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Puszczy Niepołomice. Młodzieżowy bramkarz Aston Villi nie pojedzie jednak na EURO 2024, a będzie jedynie trenował z kadrą podczas zgrupowania, które rozpoczęło się 2 czerwca.

Dzień wcześniej 19-latek zadebiutował w reprezentacji U21 w towarzyskim meczu z Macedonią Północną. W 47. minucie miała miejsce kuriozalna sytuacja, w wyniku której Luka Stankovski podwyższył na 2:0. Niestety, Macedończyk podczas pressingu na bramkarza wpakował mu się w nogi, przez co Zych po kilku minutach zmuszony był opuścić murawę.

𝐂𝐨 𝐨𝐧𝐢 𝐳𝐫𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢❓ Piłkarskie jaja w wykonaniu młodzieżowej reprezentacji Polski! Dzień dziecka… i dziecięca piłka w wykonaniu Zycha i Pingota. 🔴📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/ewuTVcGQRR pic.twitter.com/SoLPFspN6N — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 1, 2024

Młody bramkarz doznał urazu kostki, który ostatecznie wyeliminował go ze zgrupowania seniorskiej kadry. Probierz nie zrezygnował jednak z pomysłu zaproszenia golkipera wyłącznie w celach treningowych. W miejsce Zycha do reprezentacji powołany został Mateusz Kochalski, który został wybrany najlepszym bramkarzem minionego sezonu Ekstraklasy.

Wychowanek Legii Warszawa w 2022 roku definitywnie rozstał się z macierzystym klubem. Wcześniej trzykrotnie był wypożyczany do Radomiaka Radom. Kochalski przeniósł się do Stali Mielec, gdzie w pierwszym sezonie wystąpił tylko w jednym meczu Pucharu Polski. Po powrocie do Lecha Poznań Bartosza Mrozka Kochalski stał się podstawowym bramkarzem tego zespołu.

W poprzednim sezonie wystąpił w 33 meczach, a nie zagrał jedynie w meczu ostatniej kolejki, kiedy to Kamil Kiereś dał mu odpocząć. Kochalski zachował dziewięć czystych kont, co było szóstym najlepszym wynikiem w Ekstraklasie. 23-latek obronił aż 111 strzałów, a więcej do pracy mieli jedynie Oliwier Zych oraz Aleksander Bobek z ŁKS-u. Na początku rundy wiosennej Kochalski zanotował serię 354 minut bez straty gola. W tym czasie trzy mecze z rzędu zagrał ”na zero z tyłu”.

W związku z urazem Oliwiera Zycha (Puszcza Niepołomice) na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski dodatkowe powołanie otrzymał Mateusz Kochalski (Stal Mielec). Mateusz Kochalski w minionym sezonie rozegrał 33 spotkania w PKO BP Ekstraklasie w barwach Stali Mielec. Urodzony w… pic.twitter.com/9GFXTMHb1m — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 2, 2024

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed EURO 2024 na równo dwa tygodnie przed pierwszym meczem grupowym z Holandią. Zanim kadra 11 czerwca wyleci do Niemiec, 7 czerwca zmierzy się towarzysko z Turcją, a trzy dni później podejmie Ukrainę. Oba te mecze ”Biało-Czerwoni” rozegrają na Stadionie Narodowym w Warszawie i oba rozpoczną się o godzinie 20:45.

fot. PressFocus

