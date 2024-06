EURO 2024: Wielki talent z Serie A z bardzo poważną kontuzją

EURO 2024 coraz bliżej – wielki turniej kontynentalny już za dwa tygodnie. Włochom tymczasem wypadła mocna opcja do obrony. Kontuzji w zaległym ligowym meczu Serie A doznał Giorgio Scalvini. Defensor Atalanty zerwał więzadła krzyżowego w lewym kolanie. Kontynentalny sprawdzian swoich umiejętności ma zatem z głowy.

Wielki talent z Serie A z bardzo poważną kontuzją

Giorgio Scalvini miał być nadzieją na bardzo wyrównany skład linii defensywy Włochów na niemiecki turniej. Oprócz niego, tę formację miał stanowić Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Matteo Darmian czy Riccardo Calafiori właśnie ze Scalvinim.

🚨🇮🇹 Italy and Atalanta centre back Giorgio Scalvini could miss Euro 2024 as he’s suffered a knee injury. In case of ACL injury, Scalvini would miss the Euros and the first part of the upcoming season. pic.twitter.com/kSrpufOoh0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

Atalanta zagrała u siebie na początku czerwca zaległy ligowy mecz z powodu nagłych problemów zdrowotnych w kwietniu br. dyrektora klubu, Joe Barone. Fiorentina nie była w stanie wyjść wtedy na boiska, głowa i cała mentalność samych zawodników była tego dnia w szpitalu. Barone zajmował się czołowy specjalista od spraw serca, dr Alberto Zangrillo, prywatnie prezes Genoi. Dwa dni po pierwotnym terminie, Barone zmarł.

Scalvini prawdopodobnie wróci do zdrowia dopiero w styczniu, co oznacza, że przy okazji opuszczenia mistrzostw Europy, ominie on także pierwszą połowę sezonu 2024/25. Poza nim, z kadry wypadł ostatnio Francesco Acerbi – problem z pachwiną.

Atalanta miała szansę na zajęcie trzeciego miejsca, ale sezon kończy finalnie na miejscu czwartym. I tak jest to jeden z najlepszych sezonów w historii klubu. Warto tu przypomnieć, że to właśnie 'Bergamaschi” zakończyli passę 51 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach w przypadku drużyny Bayeru Leverkusen. Stało się to w irlandzkim finale LE w Dublinie, gdzie hattricka strzelił Ademola Lookman.

La Dea dotarła także do finału Coppa Italia, w którym minimalnie przegrała z Juventusem, dla którego był to ostatni mecz pod wodzą Maximiliano Allegriego.

