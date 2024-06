Salernitana znów zmieni właściciela. Działa… w Mongolii

Salernitana zmieniła właściciela na przełomie roku 2021 i 2022. Danilo Iervolino, założyciel internetowego uniwersytetu Pegaso, uratował klub przed karną degradacją w nowy rok i finalnie doprowadził do bohaterskiego utrzymania klubu. Ostatni sezon to jednak pełen pokaz nieudolności i zbytniego impulsywnego działania marzyciela z południa i zasłużony spadek. Latem jest duża szansa na zmianę władz w klubie.

Salernitana znów zmieni właściciela

Salernitanę ma przejąć włosko-amerykańska firma – Brera Holdings. To fundusz akcyjny, który jest notowany na giełdzie – irlandzkiej NASDAQ w Dublinie. Strony są po kilkugodzinnym spotkaniu, a negocjacje na zaawansowanym etapie. Brera to firma z siedzibą w Mediolanie – zastanawiała się od jakiegoś czasu, w jaki klub zainwestować swoje środki i padło na ten z Kampanii.

Salernitana, le altre società della Brera Holdings https://t.co/QsVT3QlboL pic.twitter.com/WteEOkQ7J3 — Le Cronache (@LCronache) May 15, 2024

Włochy byłyby kolejnym kierunkiem rozwoju dla firmy. Brera ma już swoje kluby w Macedonii, Mozambiku oraz w… Mongolii. To spółka istniejąca od 2022 roku, która chce być jak City Football Group i mieć swoją siatkę drużyn. Sama Brera Calcio istnieje jednak od 2000 roku i jej trenerem był nawet legendarny bramkarz włoski Walter Zenga. Klub założył dziennikarz Alessandro Aleotti i jego amatorska drużyna, zwana trzecią drużyną Mediolanu, grała mecze na historycznym Arena Civica.

Brera vs świat

W maju 2023 roku firma przejęła klub Gorana Pandewa w Macedonii Północnej i przemianowała na Brera Strumica. W tym samym miesiącu podobnego zabiegu dokonała na Czarnym Lądzie. Zwycięzca Ligi Mistrzów z 2010 roku jest właścicielem 10% akcji klubu. Klub z Bałkanów zajął w minionym sezonie 7. miejsce i mimo, że miał tylko pięć punktów nad strefą spadkową, to stracił tylko dwa oczka do czwartej lokaty w 12-zespołowej ekstraklasie Macedonii Północnej.

Brera Tchumene to z kolei zespół, który zanotował jedną wygraną w siedmiu meczach w Mozambiku – klub zajmuje 10. pozycję w także 12-zespołowej ekstraklasie swojego kraju. Brera Ilch z kolei to ekipa z Ułan Bator. Jest ósma w tabeli ekstraklasy mongolskiej, ale mimo dwóch kolejek do końca już nie musi się martwić o nic. Zajmuje bowiem ostatnią bezpieczną lokatę, ze sporą stratą do miejsca przed, jak i za.

W trzech sezonach w których Salernitana grała z rzędu w Serie A – spędziła 65 ze 114 kolejek w strefie spadkowej. Co ciekawe, ani razu w drugim, za to wszystko w pierwszym i trzecim. Sezon 2023/24 to jednak aż 27 kolejek na ostatnim, 20. miejscu i 33 razy bycie poniżej siedemnastej lokaty. Salernitana była absolutną czerwoną latarnią ligi, zajęła ostatnie 20. miejsce w Serie A 2023/24 i w kolejnym sezonie po raz pierwszy od trzech lat wystąpi na drugim poziomie. Nie wiadomo jednak, czy takie gwiazdy jak Antonio Candreva czy Federico Fazio zostaną w klubie.

Fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024:

Wspominamy również słynne mecze mistrzostw Europy: