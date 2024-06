Francja powołała wstępną kadrę na IO w Paryżu – atak robi wrażenie

Francja będzie gościć letnie igrzyska olimpijskie w 2024 roku i w związku z tym Thierry Henry powołał kadrę na ten turniej. Jak doskonale wiadomo, maksymalnie kilku z zawodników może przekroczyć limit wiekowy. Z grona powyżej 23. roku życia na turniej powołano choćby Jean-Philippe’a Matetę czy Alexandra Lacazette’a. Talentów nie brakuje – gospodarze wybrali bardzo elegancki garnitur na tę okazję.

Ostateczne powołania będą znane 3 lipca, nie wiadomo czy wszystkie kluby puszczą swoich zawodników. Zdecydowane odmowy Henry uzyskał od Realu Madryt w sprawie Kyliana Mbappe czy Arsenalu ws. Williama Saliby. Na liście nie ma też Antoine’a Griezmanna, Henry nie powołał z kolei ze względów technicznych Elye Wahiego z RC Lens.

🚨 Thierry Henry, France manager at the Paris Olympics this summer, wanted William Saliba in his squad, but Arsenal blocked his release. [@RyanTaylorSport]

Henry after announcing his provisional squad: “The last time I had this many rejections was back in school! It’s not easy.” https://t.co/na95gDHtgY pic.twitter.com/YDfoHAmhNu

